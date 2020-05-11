Bayram harçlığı kaç para Açık Kapı 500 lira alma şartları neler?

Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu sayfası ve Açık Kapı aracılığı ile 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edildı ve sosyal medyanın konuşu oldu. Peki bayram harçlığı 500 lira kimlere verilecek, bayram harçlığı almak için başvuru yapılacak mı?

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Vatandaşlar corona virüs salgını nedeniyle valiliklere ya da kaymakamlıklara gitmek yerine e-devlet üzerinden Açık Kapı uygulamasına tıklayarak yardım başvurusunda bulunabiliyor. 17 farklı alanda 322 konunun yer aldığı uygulamada vatandaşlar, devlet kanalları üzerinden yardım alıp alamayacağını öğrenmeye çalışıyor. Son dönemde adından sıkça söz ettiren uygulama 500 lira açık kapı sosyal yardımı iddiaları ile de gündeme geldi.

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

Benzer bir iddia geçtiğimiz haftalarda da ortaya atılmış, İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı.

Bakanlık Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada “Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz” ifadelerine yer vermişti.

Son dönemde tekrar ortaya çıkan Açık Kapı sayfası ve Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu sayfası aracılığıyla ile verileceği söylenen bayram harçlığı iddialarının doğruluk değeri bulunmuyor.

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardım başvurusu için https://www.acikkapi.gov.tr/ sayfasına giriş yapın.

e-Devlet şifreniz var ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz, yok ise sayfada Başvuru Yap butonunu tercih edebilirsiniz.

Başvuru ekranında gelen bilgileri girin ve onay kodu gönderin.

Ardından başvuru yapabileceğiniz bölüm ekrana gelecek. Bu kısma yardım başvurusu için taleplerinizi yazarak başvurabilirsiniz.

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı projesi, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Açık Kapı projesi ile vatandaşın valiliklere olan taleplerinin elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Talepler, geliştirilen internet uygulaması ve Açık Kapı Mobil uygulaması ile yapılabilmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan toplanan veriler belirlenen vaka durumlarına göre proje üzerinden raporlanmaktadır.

81 il valiliğinde ve Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde toplamda 48 merkez ilçe kaymakamlığında, tasarlanmış olan çalışma konseptine uygun olarak Açık Kapı Birimleri oluşturulmuştur. Valiliklerde 5, kaymakamlıklarda 3 personel görevlendirilmiştir. Açık Kapı Birimlerine yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvurular elektronik sisteme kaydedilmekte ve ilgili birimlere yönlendirilmekte, vatandaşa “Müracaatınızdan dolayı Valilik olarak teşekkür ederiz.” bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılmaktadır. 7 iş günü içerisinde talep sonuçlandırılmaktadır. Vatandaş sürecin her aşamasını, başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebilmektedir.