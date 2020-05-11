HABER /  GÜNCEL
ADV Çotanak 7'li tanışma paketini kaçırmayın
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Türkiye'nin dezenfektan ihracatında rekor kırdı

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Türkiye'nin dezenfektan ihracatı, yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre 10 kattan fazla artışla 8,6 milyon dolardan 90 milyon dolara yükseldi. 

Abone ol

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) açıklamasına göre, Türkiye'nin üretimden gelen gücü koronavirüs salgını döneminde bir kez daha kendini gösterdi.

Sağlık ve hijyen gereçleri alanındaki üretim, dünyaya kepenk indirten salgın günlerinde ülkeye önemli bir döviz girdisi sağladı. Özellikle dezenfektan ve kolonya ihracatı rekor artış gösterdi.Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 2019'un aynı dönemine göre 10 karttan fazla artışla 8,6 milyon dolardan 90 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde kolonya ihracatı ise 2,7 milyon dolardan 7,5 milyon ulaştı. 

Bu alanlarda ihracat ve yatırım artacak
Açıklamada değerlendirmeleri yer alan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, artış trendinin ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve yeni üretim hatlarının da eklenmesiyle artacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde Türkiye'nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörümüzün gücünü bir kez daha görmüş olduk. Salgın dönemindeki ihracat kısıtlamalarına karşın, özellikle dezenfektan ihracatında geçen yılın ocak-nisan dönemine oranla 10 katı aşan bir artış yaşadık. Tüm dünyada ve ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettiren normalleşme süreçlerine karşın temizlik, hijyen ve dezenfektan konusundaki alışkanlıkların yerleşeceğini düşünüyoruz. Bu artış trendi de yeni üretim hatlarının eklenmesine katkı sağlayacaktır."

Yurt içi talep nisanda yüzde 30-40 arttı
Pelister, yurt içinde nisanda söz konusu ürünlerde talebin yüzde 30-40 civarında arttığını ve bazı firmaların hızlı adaptasyon yapıp üretmedikleri veya az ürettikleri bu kalemlere talep doğrultusunda ağırlık verdiğini bildirdi.Medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerin ihracatındaki ön izin şartının 2 Mayıs'ta kaldırılmasıyla dış satış süreçlerinin yeniden hızlanacağını aktaran Pelister, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu konuda İKMİB olarak sektör STK'larımızla ciddi katkımız oldu. Bunun olumlu etkisini de önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız. Mayıs ve hazirandaki kademeli normalleşme süreciyle toparlanmanın olacağına inanıyoruz. Yeni normalleşme süreciyle ilerleyen dönemde ülkemizin bu süreci yönetmedeki olumlu algısını fırsata çevirmek için birlikte çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam etmemiz çok önemli. Hem sektörümüzde hem de ülkemizin önünde yeni fırsatlar oluşacağına inanıyoruz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Selma Metintaş: Aşı bulunana kadar önlemler devam edecek
Tanju Çolak Arda'yı bombaladı: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyor?
Murat Kurum duyurdu! 100 bin sosyal konutun temelleri Haziran sonunda atılıyor
Son dakika Voleybol ligi tescil edildi bu sene küme düşme yok
Kılıçdaroğlu: Darbe bekliyorsa Hulusi Akar'ın yerine başka birini atasın
Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bazı ders isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Bayram harçlığı kaç para Açık Kapı 500 lira alma şartları neler?
MHP'li Akçay: CHP-HDP-İP ve satılık kalemler döviz manipülasyonlara çanak tutmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
19 Mayıs hangi güne denk geliyor 4 gün sokağa çıkma yasağı Erdoğan açıklayacak
Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'a İbrahim Gökçek paylaşımları nedeniyle inceleme
Engelliler Haftası ne zaman 2020 Engelliler haftası etkinlikleri
Yorumlar