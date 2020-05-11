Son dakika Basketbol sezonu da iptal edildi! Şampiyon hangi takım olacak?

Voleybolun ardından son dakikabasketbol sezonu da ertelendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol liglerinin sonlandırıldığını ve bu sezon şampiyon belirlenmeyeceğini duyurdu.

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlı'ğından son dakika kritik bir karar geldi. Başkan Hidayet Türkoğlu, basketbol liglerinin sonlandırıldığını ve bu sezon şampiyon belirlenmeyeceğini duyurdu.

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