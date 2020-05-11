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Son dakika Basketbol sezonu da iptal edildi! Şampiyon hangi takım olacak?

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Voleybolun ardından son dakikabasketbol sezonu da ertelendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol liglerinin sonlandırıldığını ve bu sezon şampiyon belirlenmeyeceğini duyurdu.

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlı'ğından son dakika kritik bir karar geldi. Başkan Hidayet Türkoğlu, basketbol liglerinin sonlandırıldığını ve bu sezon şampiyon belirlenmeyeceğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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