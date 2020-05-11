4 günlük sokağa çıkma ve seyahat yasağı belli oluyor! Kabine toplandı...

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ve 24 büyük ile yönelik seyahat yasağıyla ilgili kritik kararların beklendiği Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı..

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.15'te başladı.Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Toplantının gündeminde neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla duyurması bekleniyor.

Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin gündeminde 19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı, 24 büyükşehire yönelik seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılmaması, 65yaş üstü ve 20 yaş altına yönelik sokağa çıkma yasağında gevşetme yapılıp yapılmaması, Ramazan Bayramı namazının cemaatle kılınıp kılınmaması gibi konularda karar verilecek.

Hangi kararlar bekleniyor?

4 günlük sokağa çıkma yasağı: Toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı alınması bekleniyor...

24 ile seyahat yasağı esneyecek: Son Kabine toplantısında 7 şehre seyahat yasağı kaldırılmıştı. Bu toplantıda da seyahat yasağının kaldırıldığı illere yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı: Toplantıda sokağa çıkma yasağının biraz daha gevşetilmesi kararı bekleniyor.

Camilerin yeniden açılması: Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazını sosyal mesafe şartlarına uyularak kılınmasını istiyor. Ancak bu şu aşamada mümkün görünmüyor.