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Çok sayıda ürüne ek gümrük vergisi getirildi! Eylül'e kadar yüzde 30 uygulanacak

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Son dakika açıklamasında; Altın, mücevher, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve birçok ürüne ek gümrük vergisi getirildi. Eylül ayına kadar yüzde 30 olarak uygulanacak.

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İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yerli sanayinin, artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla bazı ürünlere ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

Eylül'den sonra yüzde 25'e düşecek

Eylül ayına kadar yüzde 30 olarak uygulanacak vergi, sonrasında yüzde 25'e düşecek. Açıklamada, "Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilemektedir" denildi.

Ek vergi getirilen ürünler ise şöyle;

Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar...

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