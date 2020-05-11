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Galatasaray'da Hasan Şaş şoku! İstifa ettiğini duyurdu

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Galatasaray'da son dakika Hasan Şaş şoku yaşandı. Yardımcı antrenör olarak görev yapan Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla istifa ettiği açıkladı.

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Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra belirli dönemlerde yardımcı antrenör olan Hasan Şaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Hasan Şaş, ''Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın...'' ifadelerini kullandı.

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