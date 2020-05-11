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Kadıköy'de lüks rezidansta iş adamı intihar etti

Demirören Haber Ajansı
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KADIKÖY'de  lüks bir rezidansta oturan iş adamı silahla intihar etti. Haberi alan yakınları eve koştu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

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Olay saat 12.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir rezidansın 7'inci katında meydana geldi. İddiaya göre iş adamı Metin Y. evinde kendisine silahla ateş ederek intihar etti.

Haberi alan yakınları Metin Y'nin  evine akın etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iş adamının  hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri bölgede çalışmalar yaptı.

Savcı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda  iş adamının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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