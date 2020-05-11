Savcı Sayan'dan yaşlı teyzeye: Biz senden helallik alamazsak yatacak yerimiz yok

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anneler Günü’nü kutlamak için gittiği 86 yaşındaki Türkez teyzenin evindeki yoksulluğu görünce ondan özür dileyerek "Eğer biz senden helallik almasak yatacak yerimiz yok. Allah rızası için bize hakkını helal et. Biz devlet olarak seni bu saate kadar ihmal etmişiz. Ne eksiğin varsa hepsini yapacağım. Lütfen bize hakkını helal et. Senin ellerinden, ayaklarından öpüyorum” dedi.

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Ağrı merkezde bulunan 100. Yıl Mahallesi'ne giderek 86 yaşındaki Türkez Şener adlı teyzeye çiçek vererek Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Sayan, beraberinde getirdiği gıda paketlerini ev içerisine kadar taşıyarak yaşlı kadınla sohbet etti. Ev içerisinde gördüğü manzara karşısında şoke olan Başkan Sayan, uzun süre eve bakarak duygulu anlar yaşadı. Hiçbir şeyi olmayan evde kendisine iftar hazırlayan Tükez teyzeye bakarak “Eğer biz senden helallik almasak yatacak yerimiz yok. Allah rızası için bize hakkını helal et. Biz devlet olarak seni bu saate kadar ihmal etmişiz. Ben senden özür diliyorum. Ne eksiğin varsa hepsini yapacağım. Lütfen bize hakkını helal et. Senin ellerinden, ayaklarından öpüyorum” diyerek uzun süre yaşlı kadına yakarışla bulundu.

Yaşlı kadına çocuklarının bakmadığını öğrenen Belediye Başkanı Sayan, Tükez Şener’e yeni ev yapılması için talimat verdi.

"Evi gördükten sonra dilim boğazıma düğümlendi''

Karşılaştığı manzaradan çok etkilenen Sayan yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti; Evi gördükten sonra dilim boğazıma düğümlendi. Beynim durdu. İftar açamadım. İnsanlığımdan utandım. Allah bizi af etsin. İşimiz zor. Her gün çok güzel sofralarda iftar açarken,ilimizde yaşayan böyle bir garibandan haberdar değilsek bu sorumsuzluk bizi cehenneme götürür..