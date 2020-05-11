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YÖK vize ve finaller için kararını verdi

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Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversite dönem sınavlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kaynak: YÖK'ten dönem sonu sınavlarına ilişkin karar

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YÖK'ten yapılan açıklamada, "Dönem  sonu  sınavları  ile  bu  eğitim  ve öğretim  yılına  ait  diğer  sınavların  yüz yüze gerçekleştirilmemesine,  bu sınavların  üniversite  yetkili  kurullarınca  tercih  edilecek  dijital imkanlar veya  ödev,  proje gibi  alternatif  yöntemlerin  uygulanarak  yapılmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.Kaynak: YÖK'ten dönem sonu sınavlarına ilişkin karar

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