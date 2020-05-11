YÖK vize ve finaller için kararını verdi

Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversite dönem sınavlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kaynak: YÖK'ten dönem sonu sınavlarına ilişkin karar

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YÖK'ten yapılan açıklamada, "Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.Kaynak: YÖK'ten dönem sonu sınavlarına ilişkin karar