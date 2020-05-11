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Galatasaray sezonun ilk 9 ayında 3.97 milyon TL kar etti

Demirören Haber Ajansı
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Galatasaray Kulübü, sezonun ilk 9 aylık bölümünde 3.97 milyon TL kar edildiğini açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) finansal raporunu bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık döneminde net karın 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net karının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı" ifadeleri yer aldı.

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