Galatasaray sezonun ilk 9 ayında 3.97 milyon TL kar etti
Galatasaray Kulübü, sezonun ilk 9 aylık bölümünde 3.97 milyon TL kar edildiğini açıkladı.Abone ol
Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) finansal raporunu bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüp, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık döneminde net karın 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı.
Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net karının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net kârının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı. pic.twitter.com/b9uPqgTgHu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 11, 2020