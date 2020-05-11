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Erdoğan CHP’li belediyelere teşekkür etti!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında CHP’li belediyelere teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerinin desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan şöyle konuştu: “Salgın hastalık döneminde oluşturduğumuz vefa destek grubuyla 5 milyon vatandaşımıza evine hizmet götürdük. Alışverişten maske dağıtımına kadar vefa sosyal destek grupları tarafından sağlandı.

“Teşekkür ediyorum”
Kamu görevlileriyle, gönüllülerden oluşan 146 bin mensup kardeşimizin her birine teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden bin 119 belediye, vefa sosyal destek grubunu desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek 2 milyar lirayı bulmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla devam ederken, bize Allah’ın emanet ettiği her canlı için gereken tedbiri alıyoruz.''

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