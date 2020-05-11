Norveç'te okulların açılması vakaları artırdı

Norveç'te yuva ve ilkokulların 20 Nisan'da açılmasının koronavirüs vakalarında artışa neden olduğu açıklandı. Norveç'te liseler ve üniversiteler de bu hafta açılacak.

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NORVEÇ'teki sağlık yetkilileri, ülkedeki çocuk yuvaları ve ilkokulların açılmasının, salgını yeniden alevlendirmediğini söyledi.

20 Nisan'da yuvaları açan Norveç, bir sonraki hafta 6-10 yaşındaki çocukların okullarını başlatmıştı.

12 Mart'ta kapanan okulların yeniden açılması, anne ve babalarda kaygı yaratmıştı. Ancak Norveç Kamu Sağlığı Enstitüsü'nden üst düzey yetkili Frode Forland "Şu ana dek yuvaların ve okulların açılmasının duruma olumsuz bir etki yaptığını görmedik. Böyle bir şey olsaydı, enfeksiyon sayılarının artışıyla karşılaşıldık" dedi.

Forland'a göre, kuaförler, fizyoterapistler ve sağlık bağlantılı mesleklerin işlerine 27 Nisan'dan itibaren geri dönüşleri de olumsuz bir etki yapmadı.

Norveç'te ilkokulların diğer kısımları, liseler ve üniversiteler de bu hafta açılacak.

5,4 milyon nüfuslu ülkede şu ana dek 8106 koronavirüs vakası görüldü ve 224 kişi hayatını kaybetti.