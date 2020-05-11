Akşener'in Memleket Masası'na Bahçeli tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Memleket Masası" etrafında tüm siyasi partilerin bir araya gelmesi teklifine MHP lideri Bahçeli karşı çıktı. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın masada değil milletin gönlünde yer ettiğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin kriz döneminde tüm siyasi partilerin ortak bir masa etrafında toplanması teklifine karşı çıktı. İYİ Parti'nin HDP'ye aracı göndererek kiminle bazı başa çalıştığını bildiklerini söyleyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın masada değil milletin gönlünde yer ettiğini ifade etti.

Devlet Bahçeli, twitter'dan yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Memleket Masası" önerisine karşı çıktı. Zamanlama konusunda itiraz eden ve mühim olanın doğru, dürüst ve düzgün olması gerektiğini belirten Bahçeli, Akşener'in masal edebiyatı yaptığını ileri sürdü.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları;

"Yanlış siyasetin yanlış zamanda dillendirdiği bir masa edebiyatı gündeme yerleşmiştir. Malum ve mahsurlu odaklar İP’in “Memleket Masası” kuralım teklifine önüne arkasına bakmadan bodoslama atlamışlardır. Hâlbuki kırık dökük üçayaklı bir masa zaten kurulmuştur.

HDP/PKK’nın İP ile ilgili ifşa ve itirafları, İP’in HDP’ye aracılar gönderip icazet arayışları uzun bir süredir kimlerin masa başı çalıştığını fazla zahmete gerek bırakmadan ispatlamıştır. Masaya davet edenler akıllarınca yiyecek menü peşindedir. Masa; masaldır, maval okumaktır.

Takur tukur sallanan masaya oturan oturmuştur. Gerçi şu Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir, insan sağlığı açısından aşırı risklidir. Teklif sahipleri sanıyorum düşüncesizce konuşmuş olacaklardır ki, insan ve toplum sağlığını pek dikkate almamışlardır.

Türkiye’nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı yoktur. Bu teşebbüs hezeyandır. Türk milletinin masalara ve şer oyun kuruculara değer vermesi imkansızdır. Baksınlar işlerine, otursunlar lekeli ortaklarıyla, fiskos yapsınlar durmadan, nasılsa aracılar da yok, konuşsunlar doğrudan.

Yürekleri yetiyorsa geçmişte arka kapılarda yaptıkları pazarlıkları açıklasınlar. PKK'nın masaya nasıl çekildiğini, hangi telkinlerle zillete düştüklerini, buna nasıl ikna edildiklerini söylesinler. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir."