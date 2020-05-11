Hakan Bayrakçı'dan bomba CHP açıklamaları

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te CHP yönetimini eleştirmiş, partinin yüzde 25'lik oy oranına mahkum edildiğini söylemişti. Bayrakçı bu kez Hadi Özışık'ın sorularını cevapladı.

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SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, CHP'ye yönelik eleştirileri sonrası ilk kez konuştu. CHP'den iş alamadığı için bu şekilde konuştuğu yönündeki sözlere sert çıkan Bayrakçı, CHP'li belediyelerle iş yapmaya devam ettiğini söyledi.

Hakan Bayrakçı, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında soruları cevapladı. "Kamuoyu araştırmacısının partisi olmaz" diye konuşan Bayrakçı, CHP'ye bir dönem destek verdiğini; ancak bugün doğru olan her şeyin kavgasını verdiğini söyledi.

İşte Bayrakçı'nın programdaki o sözlerinden bazı kesitler;

"CHP'liyim denemez açıkçası. Bir araştırmacı herhangi bir partili olamaz. CHP'yi bir vakitler destek vermişimdir ama kişisel olarak. Bunu da gizlemedim. Bir şeye dikkat çekerim ben MHP'ye de İYİ Parti'ye de destek vermişim. Eğer doğru yapıyorsa AK Parti'nin de kavgasını yapmışımdır.

Puana gelince bu tip şeyler yapamıyoruz. SONAR'ı 88 yılında kurdum. O zamanlar bir kaç firma vardı. Eski bir şirket ve 32 yıl ayakta kalmasının asıl sebebi bir iki seçim hariç o da iki üç puanlık yanılmadır, seçimleri doğru bilmemizdir.

Bir kaç örnek vereyim. Mesela 94 yılında hatta twitter'da biraz aşağılara inse görecek. O günün Milliyet gazetesinin fotoğrafını çekip koymuşuz. Herkes İstanbul'u şu kazanacak derken iki üç puan farkla da olsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi kazanacağını bilmişiz. Hem de yüzde 25 ile geliyor demişiz, yüzde 25 almış. Bunun gibi çok seçimimiz var.

"Telefon anketine bir yere kadar itibar edebilirim"

Bugünlerde "anket yaptım" diyen ancak telefon anketi yapar. Telefon anketine de bir yere kadar itibar edebilirim. Çünkü aranan kişi tedirgin konuşuyor ve doğru cevapları alamıyorsun. Yarısı da telefona konuşmuyor, hele bu dönemde hiç konuşmuyor. Bu devir dediğim hastalık dönemi. İnanmıyorlar bile anket yapıldığına.

İstanbul seçimleri

O seçim sonucunun o şekilde çıkmasında farklı faktörler var. HDP faktörü var, yaklaşık 10 puan. HDP öldü bitti diyorlar ama ceketini atsa 8-9 alır İstanbul'da. Millet zannediyor ki PKK yanlısı bir Kürt seçmen var, bunlar HDP'ye veriyor. Adam 50 yıldır İstanbul'da yaşıyor mesela eğitimli eğitimsiz fark etmiyor HDP'ye veriyor. Bu insanlar HDP'ye PKK diye vermiyor?

HDP'nin bir söylemi var. Bu kitleyi öne çıkarmak için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Bir gerçeği anlatıyorum. İstanbul deyince HDP'nin destek verdiği parti 9-10 puan yazar.

İkincisi Ekrem İmamoğlu seçimin ilk kampanyasında hiç CHP'li imajı çizmedi. İnsanların kafasındaki klasik CHP'li imajı ne? İşte biraz tepeden bakan çok fazla entelektüel takılan bir imaj. "Halk adamıyız" diye bir söylem var ama o 70'lerde kaldı. Rahmetli Ecevit'in CHP'sinde!

"İmamoğlu'nun oylarında HDP ve MHP oyları var"

İmamoğlu'nun seçimi nasıl aldığını tarif edelim. Bir HDP farklı iki MHP oyu. Enteresan ama İstanbul'da ağırlıklı MHP oyu İYİ Parti'yi de katıyorum içerisine. Bu ikisinin MHP ağırlıklı bir oyu vardır. MHP'de ceketini atsa 8-10 puan alır hale geldi son 10 senedir. Eskiden böyle değildi. Oradan da geliyor ve ikisi 19 puan ediyor. Siz 30'a bunu da eklerseniz zaten 49 ediyor. Saadet Partisi'ni atlamayın. Onun için de iddia ediyorum ceketini atsa 1-2 puan alır.

Bir de senelerdir AK Parti'ye oy veren yaklaşık 4 puanlık bir seçmen dönüp İmamoğlu'na vermiş.

"Hepsinin canları cehenneme"

(CNN Türk'teki CHP'ye yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine) Bir kere şunu söyleyeyim. Bunu diyen dangalakların hepsinin canı cehenneme. Neden biliyor musun? Bizim araştırma şirketlerinin iş ağırlığı belediyelerdir ve ben CHP'li bir sürü belediye ile çalışıyorum. Niye kessinler ben gerçeği söyledim diye. CHP Genel Merkezi'nden de bir talimat giderse cehennemin dibine kadar yolları var. Hiç umurumda değil ayrıca. Oradan ekmeği kesildi de onun için kızdı. Yalan değil bu yalanı azim. Yani büyük yalan!

"Sen satılmışsın şerefsiz!"

Twitter'da böyle yorumlar gördüm bende. Hiç üşenmeden hepsine teker teker hakaret ederek cevap verdim. Sonra düşürdüm bu hayvanlarla niye uğraşıyorum diye. O kadar ağır sözler söylüyorlar ki...

Sen satılmışsın şerefsiz! Dünyadan haberi olmayan şerefsiz! AK Parti'ye yaranmaya çalışıyormuşum. Benim AK Parti ile 18 yıl boyunca bir çalışmam olmamış. Muhasebe orada gitsin baksınlar faturaya. Var mı bir fatura görsünler. Benim gibi 40 yıl tecrübesi olan bir adam sırf bir ümit uğruna böyle aptalca şeyler yapar mı? Oradan ekmeği kesilmiş de gidip oradan ekmek alacak. Şerefsizce bir iddia!

O gecen CHP'ye neden patladı?

Birilerine danışmanlık yaptığınız zaman o kişiler hakkında ağır konuşmak doğru değil. Ama bir noktaya geliyor. Bir de saçmalıklar yapılıpta aldığı oyu sürekli 24-25'te kitleyen saçmalıkları inatla sürdürdükleri zaman, yanlış adamları konuşturdukları zaman içinden bir sayıyorsun, iki sayıyorsun, üç sayıyorsun dördüncüde patlıyorsun. O gece yaşanan oydu."