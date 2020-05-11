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HDP'li Önder'den Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak cevap

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HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Akşener'in "HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir yanıt verdi. Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde HDP'ye aracı göndererek fikirlerini sorduğunu belirterek "Fikrimizi merak eden bir siyasal parti şimdi bize koordinat biçemez" ifadelerini kullandı.

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HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" sözlerine cevap verdi.

Önder, seçimlerden önce İYİ Parti'den yetkililerin kendilerinden çalışmalar konusunda fikir aldıklarını ve buna göre çalışma planı yaptıklarını anlattı.

"Seçimde 'şurada kiminle çalışalım, nasıl yapalım' dediler"
HDP'li Önder, "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır." şeklindeki açıklamada bulundu.

MHP'li yönter'den sert tepki
Önder'in bu sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

Yönter, "Meral Akşener, bırak masa etrafında toplanmayı, şu kurşun gibi itiraflara kulak ver...Maskeniz düştü, bak HDP(PKK) ne diyor? İP-HDP-PKK ilişkisi belgeli şekilde tevsik edilmiştir. Hamasete, hamakata, üç maymuna gerek yok, bir kez daha ve çok İYİ yakalandınız...Kaçamazsınız..." ifadelerini kullandı.

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