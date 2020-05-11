HABER /  GÜNCEL
ADV Çotanak 7'li tanışma paketini kaçırmayın
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüsün kendisinde bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor" diyerek, çalışan meslek gruplarında belirti olmasa test yapılması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüssalgına karşı alınan tedbirlerinin kısmen gevşetilmeye başlandığı ilk günlerde kuaför ve AVM'ler gibi işletmelerin açılmasının ardından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

"Virüs taşıyan 400 bin kişi aramızda dolaşıyor"
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,koronavirüs taşıyan 400 bin kişinin aramızda dolaştığını belirterek,virüsü bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine test yapılmasını gerektiğini söyledi.

Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde virüsü bulaştırabilecek, ancak kendisinde virüs bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor. Bir araya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve bulunanlara izolasyon yararlı olur."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Can Dündar Bodrum'daki villasını satmaya çalışmış!
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (11 Mayıs 2020)
Erdoğan çay üreticilerine müjdeyi verdi! Yaş çay alım fiyatını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma ve seyahat yasağına ilişkin kararları açıkladı
ABD'de koronavirüs vakalarında dikkat çeken düşüş
ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz gencin ölümüne neden olan CIA ajanı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Koronavirüs nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı
YÖK vize ve finaller için kararını verdi
Galatasaray sezonun ilk 9 ayında 3.97 milyon TL kar etti
Erdoğan CHP’li belediyelere teşekkür etti!
0-14 yaş arası çocukların sokak yasağı yarın kaçta bitiyor?
Yorumlar 3 yorum