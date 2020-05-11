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Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur ittifakı konusunda çatırdama yaşandığına ilişkin iddialara cevap niteliğinde bir açıklama yaparak, "MHP lideri Bahçeli ve bu ittifaka destek veren her kesime teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

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Cumhur İttifakı'nın çatırdağına yönelik iddiaları en yetkili ağızdan yanıt geldi.

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

Erdoğan, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük kriz dönemleri güçlü liderlik, güçlü yönetim gerektirir. Türkiye milletin desteğini almış, ülkemizi hedeflerine ulaştırma hedeflerine sahip bir yönetime sahiptir. Cumhur İttifakı ile yönetimizi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdik.

4 yıla yakın sürede Cumhur İttifakı her türlü fitne, iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen Türkiye'nin, Türk milletinin bekasına sahip çıkarak dimdik ayakta kalmıştır.

"Bu kutlu yürüyüşü bozamayacaklar"
MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya güçleri yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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