ABD'de koronavirüs vakalarında dikkat çeken düşüş

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ABD'de son 24 saatte 20 bin 842 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Vaka saysının bir milyon 369 bin 157 kişiye ulaştığı ABD'de son 24 saatte 751 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 80 bin 807'ye ulaşmış oldu.

Ülke genelinde şimdiye kadar 256 bin 345 kişi ise iyileşti.

Trump Twitter'dan paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından, "Koronavirüs sayıları bugün çok daha iyi gözüküyor, ülkenin her yerinde düşmüş durumda. Büyük gelişme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Coronavirus numbers are looking MUCH better, going down almost everywhere. Big progress being made!