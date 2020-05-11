Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma ve seyahat yasağına ilişkin kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası konuştu. Erdoğan; 16, 17, 18, 19 Mayıs günleri dört gün boyunca sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı ayrıca 9 il için daha giriş-çıkış yasağının kaldırıldığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



16 ve 18'i arası, marketler ve online platformların açık olacağına dikkat çeken Erdoğan ''Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceklerdir." dedi Maske kullanımı konusunda da vatandaşları uyaran Erdoğan, "Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde heryerde fiziki mesafeyi koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapmış olduğu açıklamalar şöyleydi;

Elleri öpülesi tüm annelerimizin Anneler Gününü tebrik ediyorum. Annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Özellikle de onlar hayattayken gönüllerini hoş tutmalı dualarını almalıyız. Corona virüs salgınında özellikle batı ülkelerinde tüm dramlar yaşlı bakım evlerinde yaşanmıştır. Türkiye olarak, yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzur evlerinde 27 bin yaşlıya ithamı gösteriyoruz.

'Biz bize yeteriz'e rekor bağış

En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak yaşlılarımıza ilave hizmet sağladık. Evde bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 5 milyon yaşlı ve ya kronik yaşlımıza evde hizmet götürdük. Kampanyamızda toplanan bağış yaklaşık 2 milyarı bulmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla devam ederken gereken tüm tedbirleri alıyoruz.

İyileşen hasta ve yoğun bakım hastalarımız giderek iyileşiyor

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde şehirlerde yaşayanların evcil hayvanlarını gezdirme ve sokak hayvanlarını beslemeye yardımcı olduk. Aziz milletim ülkemizdeki ilk vaka tespit ediliği 10 Mart tarihinden 2 ay geçti. Bu küresel salgına karşı 83 milyon mücadelesini sürdürüyor. İyileşen hasta ve yoğun bakım hastalarımız giderek iyileşiyor. Önümüzdeki güzel tablo sağlık sürecinde bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normalleştirme sürecinde adımlar atmaya yöneltti. Yeni bir döneme girdik. Dünyanın korona salgınını yenmesi uzun süreceği açıkça ortadadır.

"Maskesiz dışarı çıkmayacağız"

Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Sokakta, markette her yerde fiziki mesafeyi koruyacağız, ellerimizi sık sık yıkayacağız. Maskesiz dışarı çıkmayacağız.En küçük ihmalin salgının nasıl boyutlara yol açabileceği dünyada örnekleri vardır. Gerçekten zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta açık ve kapalı mekanlarda bulunanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bu gerçeği nasıl kabul edip işselleştirirsek mücadelemizi öyle sürdürürüz. Attığımız normalleşme adımlarının bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmesini istiyorum. Eski günlere tamamen dönmüyoruz sadece salgın döneminde hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalıştırıyoruz. Devam eden çalışmalarımızı gözden geçirerek eksiklerimizi tamamlıyoruz.

Primlerin tutarı 40 milyarı buldu

6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-kur primlerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu. Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmek istiyoruz. Sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz. Milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya güçlendirmeye kararlıyız.

4 gün sokağa çıkma kısıtlaması Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır.

9 şehrin giriş çıkış sınırlandırılması daha sona erdi Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.

Emeklilere maaş ödemesi

Emeklilerimizin maaş ödemelerini 15 maaştan itibaren yatırarak bayrama kadar bitireceğiz. Mayıs ayı işsizlik sigorta ödemelerini de öne çektik. 4.4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında ödemeler başladı. Sayı 900 bini buldu.

Çay üreticisine müjdeyi verdi

2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruş destekleme ile 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir.

Hasat ile beraber yaş çay alımları başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Ilısu barajının 6 türbününden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini de kamuoyu ile paylaşmak istiyorum