HABER /  GÜNCEL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İmamoğlu açıkladı! 'Askıda Fatura' ile 100 binden fazla ailenin faturası ödendi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Askıda Fatura uygulamasıyla 100 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin faturasının ödendiğini duyurdu.

Abone ol

Ekrem İmamoğlu, Askıda Fatura uygulamasıyla 100 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin faturasının ödendiğini duyurdu. İmamoğlu, "Ailelerden o kadar samimi mektuplar geliyor ki, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm hayırseverlere teşekkürler" dedi.

Uygulama 4 Mayıs'ta başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 Mayıs'ta duyurusunu yaptığı Askıda Fatura uygulaması, ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturdu. 2 gün boyunca sisteme ihtiyaç sahiplerinin faturalarını kaydetmesinin ardından 6 Mayıs'ta ödeme sistemi açıldı ve hayırseverler ihtiyaç sahibi vatandaşların faturalarını ödemeye başladı.

'100 binden fazla ailenin faturası ödendi'

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Askıda Fatura sayesinde 100 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin faturasının ödendiğini duyurdu. İmamoğlu, paylaşımında ''Askıda Fatura sayesinde 100 binden fazla ihtiyaç sahibi ailemizin faturası ödendi. Ailelerden o kadar samimi mektuplar geliyor ki, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm hayırseverlere teşekkürler. Geride kalan ailelerimizin de yanında olacağınızdan eminiz'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (11 Mayıs 2020)
ABD'de koronavirüs vakalarında dikkat çeken düşüş
Can Dündar Bodrum'daki villasını satmaya çalışmış!
HDP'li Önder'den Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma ve seyahat yasağına ilişkin kararları açıkladı
Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Ankara teşkilatından anneler günü ziyareti
Kızılay'ın çağrısına taksici esnafı ses verdi
Başakşehir Hastanesi Abe'nin katılımı ile açılacak!
7 Tepeden 7 Kıtaya konserleri ramazanda ve bayramda devam edecek
İngiliz gencin ölümüne neden olan CIA ajanı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Lise 9. 10 ve 11. sınıflar EBA'ya saat kaçta giriyor? Lise EBA giriş saatleri takvimi
Yorumlar 2 yorum