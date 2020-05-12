İmamoğlu açıkladı! 'Askıda Fatura' ile 100 binden fazla ailenin faturası ödendi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Askıda Fatura uygulamasıyla 100 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin faturasının ödendiğini duyurdu.

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Ekrem İmamoğlu, Askıda Fatura uygulamasıyla 100 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin faturasının ödendiğini duyurdu. İmamoğlu, "Ailelerden o kadar samimi mektuplar geliyor ki, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm hayırseverlere teşekkürler" dedi.

Uygulama 4 Mayıs'ta başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 Mayıs'ta duyurusunu yaptığı Askıda Fatura uygulaması, ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturdu. 2 gün boyunca sisteme ihtiyaç sahiplerinin faturalarını kaydetmesinin ardından 6 Mayıs'ta ödeme sistemi açıldı ve hayırseverler ihtiyaç sahibi vatandaşların faturalarını ödemeye başladı.

'100 binden fazla ailenin faturası ödendi'

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Askıda Fatura sayesinde 100 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin faturasının ödendiğini duyurdu. İmamoğlu, paylaşımında ''Askıda Fatura sayesinde 100 binden fazla ihtiyaç sahibi ailemizin faturası ödendi. Ailelerden o kadar samimi mektuplar geliyor ki, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm hayırseverlere teşekkürler. Geride kalan ailelerimizin de yanında olacağınızdan eminiz'' ifadelerini kullandı.