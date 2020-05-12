Esra Elönü'den Bülent Arınç'a şok cevap! 'Tırsmış' 'Konuşan maklube tepsisi'...

TV Net'teki programında Sevda Noyan'ın komşuları için ölüm listesi yaptığını açılaması ve buna destek vermemsiyle tepkilerin hedefindeki Eera Elönü, Bülent Arınç'ın eleştirisine cevap verdi. "Konuşan maklube tepsisi... Söylemindeki ucuzluk şimdiye kadar gösterdiği tırsmışlığın siyasi Cv‘si..?"

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Programında ağırladığı Sevda Noyan’ın tepki çeken sözlerine müdahale etmediği ve bazılarını onayladığı gerekçesiyle eleştirilen Kanal 7 yazarı Esra Elönü, eleştirinlerden sadece bir kişiye cevap verdi. O da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç oldu. “Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek” diyen Bülent Arınç, Esra Elönü için de "zaman zaman beni korkutur" ifadelerini kullanmıştı. Esra Elönü Arınç'ın bö sözlerine ağır ifadelerle tepki gösterdi.

Sevda Noyan'ın skandal sözleri...

Esra Elönü’nün Ülke TV’de sunduğu “Arafta Sorular” programına katılan Sevda Noyan, canlı yayında “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür. Biz çok donanımlıyız maddi manevi olarak. Bizim sitede halen 3-5 kişi var, benim listem hazır” ifadelerini kullanmasının ardından tartışmalar sürüyor.

Bunlar yüzünden millet başörtülülerden nefret edecek

Tartışmalara dahil olan Bülent Arınç, Sevda Noyan hakkında, “Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek” derken, Esra Elönü'yü de korkutucu bulmuştu. Arınç, Elönü için “Zaman zaman beni korkutur” demişti. Arınç'a, Esra Elönü'den yanıt geldi.

'Konuşan Maklube Tepsisi'

Elönü, Twitter'dan Arınç’a yönelttiği sözlerde, “Konuşan maklube tepsisi Arınç’ın canlı istifrasını gördüm. Pensilvanya ceketiyle yamadığı avukatlık cübbesini giysin kendi adamlığını yargılasın. Ben kendisini korkutuyorsam ne büyük şeref, söylemindeki ucuzluk da şimdiye kadar gösterdiği tırsmışlığın siyasi Cv ‘sidir” ifadeleri yer aldı.

Elönü eleştirilerini şu sözlerle devam ettirdi:

"Zavallıca gündeme tutunma çabaları"

“Erdem ve izan çölü ruhunuzun hastalığı kibrinizin vesikalığıdır. Bakalım ilahi mahkemede kimin cübbesini giyeceksiniz. Zavallıca gündeme tutunma çabalarınızla eğlenmeye devam edin. Daha yazacak çok şey var lakin sizin seviyenizin olduğu yerlerde tel çekmiyor mazur görünüz.”

“Ne demiştim seçim sonrasında, oy sandıklarını değil adam sandıklarımızı konuşalım. Konuşuyoruz işte."

“Siz aslında her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Sizi eleştirenlere karşı o tevazu görünümlü taramalı dilinizi kullanıyorsunuz lakin şerefli milleti tarayan şerefsizleri aynı hiddet ve öfkeyle kınadığınıza şahit olmadım. Neden?”

“Fazilet Durağının önüne 45 kişilik yalanı park etmişler otobüs yanaşamıyormuş.”