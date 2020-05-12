İşte Türkiye'de koronavirüs salgınının kırılma anı! Yayılma hızı yüzde 1'e düştü

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana iki ay geçti. Vaka artışı bakımından 11 Nisan’da tepe noktayı gören Türkiye’de 24 Nisan kırılma oldu, ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti. 10 Mayıs itibarıyla ise vaka artış hızı yüzde 1 seviyesine geriledi.

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Türkiye’de ilk Covid-19 vakasını tespit edildiği günden bu yana 60 gün geçti. Bu sürede ülke genelinde 1 milyon 403 bin 320 PCR testi yapılırken, tespit edilen toplam vaka sayısı 139 bin 771 oldu. Covid-19 nedeniyle 3 bin 841 vatandaş yaşamını yitirirken, 95 bin 780 kişi de iyileşti. Toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı dün itibarıyla bin 126, entübe hasta sayısı ise 578 oldu.

İlk ölüm 6 gün sonra gerçekleşti!

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan altı gün sonra, Türkiye’deki ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti. 17 Mart’ta Çin temaslı 89 yaşındaki bir hastanın yaşamını yitirdiğinde ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 98 olarak açıklandı. 18 Mart’ta 61 yaşındaki ikinci hasta vefat ederken, 18 Mart’ta ise eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nisan ayı kabus gibi geçti!

Nisan ayının ilk üç haftalık dönemi adeta kabus gibi geçti. Salgının en şiddetli hissedildiği dönem Nisan’ın ilk üç haftalık dönemi oldu. 3 Nisan tarihinde vaka artış hızı yüzde 15 seviyesine ulaşırken, 11 Nisan’a kadar geçen sürede artış oranı yüzde 11 ile 14 arasında seyretti. İlk vakanın tespitinden dört hafta sonra, Covid-19 salgını Türkiye’de tepe nokta denilen eşiğe ulaştı.

Bir günde en çok vaka tespit edilen gün: 11 Nisan

11 Nisan günü, 33 bin 170 kişiye test yapılırken, bir günde 5 bin 138 vaka tespit edildi. 11 Nisan, pandemi döneminde bir günde en çok vaka tespit edilen gün olarak kayıt geçerken, 12 Nisan tarihinde vaka artış oranı yüzde 9.2 olarak tespit edildi. Bu oran 18 Nisan tarihine kadar kademeli olarak düşüşe geçti. 18 Nisan günü vaka artış hızı yüzde 4.8’e geriledi. 19 Nisan günü vaka artış hızı yine yüzde 4.8 olarak saptandı.

Ancak 20 Nisan’da bir önceki güne oranla vaka artış hızı aniden yüzde 5.4’e yükseldi. 21 Nisan tarihinde ise vaka artış hızı yüzde 5.1 olurken, uzmanlar bu artışı 10 Nisan etkisine bağladı. Neyse ki 22 Nisan ve 23 Nisan’da korkulan olmadı ve vaka artış hızı yüzde 3.2’ye geriledi.

Kırılma tarihi 24 Nisan 2020...

24 Nisan ise kırılma noktasıydı. Bu tarihte ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçti. 29 Nisan’da günlük test sayımız 43 bin 498 gibi rekor bir seviyeye ulaşırken, vaka artış hızı yüzde 2.6’nın da altına düşmeye başladı.

30 Nisan'da birinci dönem geride kaldı

Alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşların Covid-19 salgın riskine karşı izolasyon uyarılarını dikkat alması 30 Nisan’dan sonra tabloyu tersine çevirdi. 30 Nisan 2020’de koronavirüsle mücadelede birinci dönem geride kalırken, vaka ve ölüm artış oranları ciddi düşüşe geçti.

Vaka artışındaki en düşük ülkeyiz

Mayıs ayının ilk 10 günlük döneminde en yüksek vaka artış hızı yüzde 1.8 olurken, son iki günlük yeni vaka artış hızı yüzde 1.1 oranına kadar geriledi. 1 Mayıs’ta yüzde 2.6 olan ölüm oran artış hızı ise 10 Mayıs itibarıyla yüzde 1.3 seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Türkiye, nüfus bakımından Avrupa’nın en kalabalık ülkeleri sayılan Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya’ya göre vaka artış hızının en düşük seyrettiği ülke konumunda. Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayıları bakımından da Türkiye’deki rakamlar, söz konusu kalabalık Avrupa ülkelerinden daha düşük seviyede.