HABER /  GÜNCEL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

Sevgilisini döven ünlü sanatçı KKTC'de gözaltına alındı

KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisi Sinem Çağman'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Tarık Altıner de, sevgilisinin kendisini darp ettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ülkenin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisi Sinem Çağman'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Tarık Altıner de, sevgilisinin kendisini darp ettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Birinin gözü morardı birinin kulak zarı patladı

KKTC'deki ünlü sanatçı Tarık Altıner sevgilisi Sinem Çağman’ı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre çift arasındaki tartışma büyüyünce  Altıner, Çağman'ı darp etti. Tartışma sırasında Çağman’ın ise Altıner'in sol kulağına tokat attığı ifade edilirken Altıner'in sol kulak zarının patladığı belirtildi.

İkisi de gözaltına alındı, yasak kondu

Polis tarafından gözaltına alınan Altıner, ifadesinde asıl kendisinin sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü. İfadenin ardından Çağman da gözaltına alındı. Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan çiftin mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca ikilinin yurtdışına çıkışlarını yasakladı ve 50'şer bin lira kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
4 günlük sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 şehirde uygulanmayacak
Kızının çağrısıyla İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken taburcu oldu
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (11 Mayıs 2020)
ABD'de koronavirüs vakalarında dikkat çeken düşüş
Can Dündar Bodrum'daki villasını satmaya çalışmış!
HDP'li Önder'den Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak cevap
ÖNCEKİ HABERLER
Esra Elönü'den Bülent Arınç'a şok cevap! 'Tırsmış' 'Konuşan maklube tepsisi'...
İmamoğlu açıkladı! 'Askıda Fatura' ile 100 binden fazla ailenin faturası ödendi
CHP Ankara teşkilatından anneler günü ziyareti
Kızılay'ın çağrısına taksici esnafı ses verdi
Başakşehir Hastanesi Abe'nin katılımı ile açılacak!
Yarın 0-14 yaş arası çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecek?
Yorumlar