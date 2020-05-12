Sevgilisini döven ünlü sanatçı KKTC'de gözaltına alındı

KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisi Sinem Çağman'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Tarık Altıner de, sevgilisinin kendisini darp ettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ülkenin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisi Sinem Çağman'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Tarık Altıner de, sevgilisinin kendisini darp ettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Birinin gözü morardı birinin kulak zarı patladı

KKTC'deki ünlü sanatçı Tarık Altıner sevgilisi Sinem Çağman’ı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre çift arasındaki tartışma büyüyünce Altıner, Çağman'ı darp etti. Tartışma sırasında Çağman’ın ise Altıner'in sol kulağına tokat attığı ifade edilirken Altıner'in sol kulak zarının patladığı belirtildi.

İkisi de gözaltına alındı, yasak kondu

Polis tarafından gözaltına alınan Altıner, ifadesinde asıl kendisinin sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü. İfadenin ardından Çağman da gözaltına alındı. Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan çiftin mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca ikilinin yurtdışına çıkışlarını yasakladı ve 50'şer bin lira kefalet senedi imzalamasına karar verdi.