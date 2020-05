Dünya basını Türkiye'yi konuştu! Osmanlı’yı hatırlatıp manşeti attılar!

Koronavirüs pandemisine karşı Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı mücadele yöntemleri, dünya basını tarafından da takdir ediliyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Rusya medyalarında Türkiye'yle ilgili çok sayıda övgü yer aldı.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından aldığı hızlı ve etkili tedbirlerle virüse karşı etkin bir süreç yürüten Türkiye’nin attığı adımlar, dünya basını tarafından ilk günden bu yana ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bugüne koronavirüse karşı verilen mücadeleyi dış basın böyle gördü;

Bloomberg, 11 Mart 2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasını açıkladığı 11 Mart 2020’de Bloomberg’de yayımlanan haberde, “Türkiye’nin çoktandır İtalya, Güney Kore ve Irak ile tüm yolcu uçuşlarını durdurmuş olduğu ve yurt dışından gelen tüm yolcuları taramadan geçirmeye başlamış olduğu” bilgisi paylaşıldı. Deutsche Presse-Agentur (DPA), 12 Mart 2020 Türkiye’de koronavirüse karşı alınan kapsamlı önlemlerin detaylarını okuyucularıyla paylaşan Almanya’nın önde gelen ajanslarından Deutsche Presse-Agentur, “Türkiye, doğrulanmış tek bir koronavirüs vakasına rağmen kapsamlı önleyici tedbirler aldı.” diye yazdı.



Türk hükümeti sınır kapılarında...

Münchner Merkur, 14 Mart 2020 Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde alınan tedbirleri aktaran Münchner Merkur, “Türkiye’de koronavirüs… Erdoğan okullar, spor etkinlikleri ve yolculuklar konusunda esaslı önlemler aldırıyor.” başlıklı bir haber yayımladı.

Welt Am Sonntag, 15 Mart 2020 Türkiye’de henüz 5 koronavirüs vakası bulunduğu tarihte “Corona salgını: Türkiye” başlıklı bir makale yayımlayan Welt Am Sonntag gazetesi, şunları kaydetti: “Diğer ülkeler gitgide daha çok insanın hastalandığını duyururken Türk hükümeti sınır kapılarında ve havaalanlarında çoktan yolcuların ateşini ölçüyordu, İran’a uçuşlar durdurulmuş ve komşu ülkeyle sınır kapatılmıştı.”

Türkiye, dokuz Avrupa ülkesinde...

Financial Times, 17 Mart 2020 Türkiye’nin koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için aldığı tedbirlere ilişkin bir haber yayımlayan Financial Times gazetesi, Türkiye’nin teşvik paketinin “kesinlikle haklı” olduğunu yazdığı haberini “Türkiye koronavirüs ile alakalı bir acil durum adımı atarak faizleri indirdi” başlığıyla duyurdu.



Associated Press, 17 Mart 2020 Associated Press’in 17 Mart’ta uluslararası medya kuruluşlarına servis ettiği haberde, Türkiye’nin 20’den fazla ülkeye uçuşları durdurduğu hatırlatılarak, “Türkiye, dokuz Avrupa ülkesinde mahsur kalan 3 bin 600’den fazla vatandaşını yurda getiriyor.” ifadelerine yer verildi.



Müşterilere, borç ödemeleriyle ilgili kolaylık sunuldu

Bloomberg, 18 Mart 2020 Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “iş yerlerinin koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik badireleri atlatması için 100 milyar liralık bir plan yapıldığını açıkladığı” haberini okuyucularına aktaran Bloomberg, bu haberini “Türkiye virüs salgınıyla başa çıkmak için 15,4 milyar dolarlık bir plan açıkladı” başlığıyla servis etti.



Bloomberg, 23 Mart 2020 Bloomberg’in “Türk bankaları virüsün etkisini azaltmak için ödemeleri erteleyecek” başlığıyla duyurduğu haberinde, “Müşterilere, borç ödemeleriyle ilgili kolaylık sunuldu.” denildi.



Cumhurbaşkanı, koronavirüsle mücadeleye yedi aylık maaşını bağışladı

CNN International, 31 Mart 2020 Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’nı haberleştiren CNN International, söz konusu haberini “Türkiye Cumhurbaşkanı, koronavirüsle mücadeleye yedi aylık maaşını bağışladı” başlığıyla servis etti.



Associated Press, 1 Nisan 2020 Türkiye’nin koronavirüsle mücadele eden ülkelere yaptığı yardımları haberleştiren Associated Press, İspanya ve İtalya’ya yönelik yardımlarla ilgili haberinde şu ifadelere yer verdi: “Türkiye yeni koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkelere yardım amacıyla İtalya ve İspanya'ya bir uçak dolusu maske, dezenfektan, koruyucu kıyafet ve gözlük gönderdi.”



Adnkronos, 1 Nisan 2020 İtalyan basın kuruluşlarından Adnkronos, “Devlet uçağı, Roma’daki bir çocuk için Türkiye’den kök hücre getirdi” başlıklı bir haber yayımlayarak “iki yaşındaki bir çocuğun hayatını kurtarmak amacıyla Türkiye'den kök hücre getirmek için istisnai bir uçuş yapıldığını” anlattı.



Lenta, 2 Nisan 2020 Türkiye’nin koronavirüs pandemisine karşı mücadele kapsamında dünyanın tüm ülkeleriyle hava trafiğini durdurduğunu hatırlatan Rus basın kuruluşu Lenta, “Türkiye, koronavirüs pandemisinden sonra Rusya’ya kapılarını açan ilk ülke olacak” başlıklı haberinde Rus turistlerinin ilk hedefinin Türkiye olacağını belirtti.



Türkiye’nin sağlık sistemi çok iyi

La Vanguardia, 4 Nisan 2020 İspanyol gazetesi La Vanguardia, Alanyaspor’da forma giyen İspanyol futbolcu Juanfran Moreno ile bir röportaj gerçekleştirdi. Türkiye’deki yaşamından ve koronavirüsün etkilerinden bahseden futbolcu Juanfran, “Türkiye’nin sağlık sisteminin çok iyi olduğunu” detaylarıyla anlattı.



Ria Novosti, 8 Nisan 2020 Türkiye’de koronavirüse yakalanan kişilerin izolasyon ve karantina süreçleriyle ilgili bir haber çalışması yapan Rus basın kuruluşu Ria Novosti, Türkiye’de karantinaya uyulup uyulmadığının akıllı telefonlarla takip edilmeye başlandığını yazdı.



Bloomberg, 9 Nisan 2020 Türkiye’nin koronavirüsle mücadele eden ülkelerle ilgili haberlerinde İsrail’e ayrı bir yer açan Bloomberg, “Türkiye ‘insani’ bir adım atarak eski müttefiki İsrail’e virüs teçhizatı yolladı” başlıklı bir makale yayımladı. Haberde şu satırlar yer aldı: “Yıllardır gergin süren ilişkilerin ardından Türkiye, Covid-19 salgınıyla mücadelesine yardım etmek için İsrail’e, maske, koruyucu kıyafet ve hijyenik eldiven de dahil olmak üzere tıbbi ekipman gönderiyor.”



Koronavirüs hastalarına ücretsiz tedavi verdi

Deutsche Presse-Agentur (DPA), 9 Nisan 2020 Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde son tedbirleri ve rakamları paylaşan Deutsche Presse-Agentur, gelişmiş ülkelerin sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye’de özel hastanelerin koronavirüs hastalarına ücretsiz tedavi verdiğini aktardı.



Koronavirüsle küresel mücadelede bazı ülkelerin yardım yarışına tutuştuğunu yazan İtalyan basın kuruluşu Avvenire, “Çin, Rusya ve Türkiye ‘yardım diplomasisinin’ liderleri” başlıklı bir makaleyi okuyucularıyla paylaştı. Haberde, Türkiye’nin yardım diplomasisi ile özellikle Avrupa Birliği’nden ayrılmış olan İngiltere ve Balkanlar bölgesine yoğunlaştığı kaydedildi.

Le Telegramme, 16 Nisan 2020 Türkiye’nin Avrupa’da ve dünyanın diğer pek çok bölgesinde koronavirüsle mücadele eden ülkelere tıbbi malzeme gönderdiğini yazan Fransız basın kuruluşu Le Telegramme, “Avrupa’nın imdadına yetişen Türkiye’den maske ve ilaç” başlıklı bir haber yayımladı.



Deutsche Presse-Agentur (DPA), 17 Nisan 2020 Türkiye’de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından aç kalan sokak hayvanlarıyla ilgili son durumu aboneleri ve okuyucuları ile paylaşan Deutsche Presse-Agentur, “Türkiye'de gerek hükümet gerekse diğer kuruluşlar, korona krizi günlerinde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için yardım projeleri başlattı.” ifadelerine yer verdi.

Associated Press, 20 Nisan 2020 Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını haberleştiren Associated Press, “Türkiye, İstanbul’da 2 bin 600 yataklı bir kamu hastanesini törenle açtı” başlıklı bir makale yayımladı. Hastaneye ilk etapta 100 adet Türk üretimi solunum cihazının teslim edildiğini aktaran Associated Press, hastanenin geri kalan kısımlarının 20 Mayıs’ta törenle açılacağı bilgisini de paylaştı.



Hastanın kızları Erdoğan’a teşekkür etti

NEX24, 26 Nisan 2020 İsveç’te koronavirüs testi pozitif çıkan ve ağır bir enfeksiyon seyri gösteren Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken’in Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili bir haber yayımlayan Alman basın kuruluşu NEX24, söz konusu haberi “Hastanın kızları Erdoğan’a teşekkür etti… Türkiye korona hastasını İsveç’ten tahliye ediyor” başlığıyla duyurdu.



Al Monitor, 27 Nisan 2020 ABD’de koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman eksikliğini karşılamak üzere Türkiye’nin harekete geçtiğini yazan Al Monitor, “Türkiye, koronavirüs salgını sürerken ABD’ye tıbbi malzeme gönderecek” başlıklı bir haber yayımladı.

The Times, 27 Nisan 2020 Koronavirüs salgınının Türkiye’deki köklü yardımlaşma geleneğini engelleyemediğini yazan The Times, “Osmanlı’nın yardımseverliği, İstanbul’da tekrar görülüyor” başlıklı bir makale yayımladı.

Haberde şunlar kaydedildi: “Yardımseverlik geleneği hala sürüyor. Müşteriler, çok sayıda fırında muhtaçlara verilmek üzere ayrılan ‘askıda ekmek’ için de para ödüyor. İlk olarak Osmanlı zamanında başlayan bu geleneğin, İslamiyet’in şartlarından zekat ile bağlantısı bulunuyor.”



Deniz trafiğinin azalmasıyla yunuslar Boğaz’a geri dönüyor

Stern, 27 Nisan 2020 Almanya merkezli yayın yapan haber sitesi Stern, 27 Nisan’da “Deniz trafiğinin azalmasıyla yunuslar Boğaz’a geri dönüyor” başlıklı bir makale yayımlayarak virüsten dolayı durma noktasına gelen boğaz trafiğinden en çok yunusların memnun olduğunu aktardı.



Associated Press, 27 Nisan 2020 İsveç’te yaşayan 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken’in ambulans uçakla Türkiye’ye getirildiğini haberleştiren Associated Press, okuyucularıyla şu satırları paylaştı: “Gülüşken, kızı Leyla'nın sosyal medyada yardım talebinde bulunmasının ardından pazar günü Malmö'deki evinden alındı. Gülüşken ile üç çocuğu Ankara'ya getirilerek hastaneye kaldırıldı.”



Barron’s, 27 Nisan 2020 Türkiye’nin ABD’ye tıbbi ekipman göndereceği bilgisini haberleştiren ABD merkezli ekonomi ve yatırım gazetesi Barron’s, şu ifadelere yer verdi: “Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü, koronavirüsle mücadelede NATO müttefikine yardım için Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme ve maske göndereceğini açıkladı. Erdoğan, Ankara'nın salgın süresince 55 ülkeye tıbbi ekipman yardımında bulunduğunu da ekledi.”



ABD'ye yapılan yardımlar

Radio France Internationale (RFI), 28 Nisan 2020 Koronavirüsün dünya ekonomisine sert bir darbe vurduğu ve küresel çapta milyonlarca ihtiyaç sahibinin mağdur olduğunu yazan Radio France Internationale, “İstanbul’da bir cami, yoksullar için küçük bir markete dönüştürüldü” başlıklı bir haber yayımladı. Camilerin tedbir amacıyla geçici olarak ibadete kapatıldığını aktaran Radio France Internationale, “Genç imam Abdülsamet Çakır, inananların genellikle ayakkabılarını koydukları raflara makarna paketleri, yağ şişeleri, salça kutuları istifledi. Burada her şey bedava.” diye yazdı.

The New York Times, 29 Nisan 2020 Türkiye’nin ABD’ye gönderdiği tıbbi yardımla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ABD Başkanı Donald Trump’a bir mektup götürüldüğünü aktaran The New York Times gazetesi, “Erdoğan Trump’a gönderdiği mektupta ABD’ye iki ülke ilişkisini daha iyi anlamaya çağırdı” başlıklı haberinde şunları kaydetti: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a yazdığı mektupta, Kongrenin Koronavirüs salgını sırasındaki dayanışma ve paylaşılan tedarik göz önüne alındığında iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemini daha iyi anlayacağını umduğunu söyledi.”

Financial Times, 30 Nisan 2020 Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede sergilediği başarıyı yurt dışına yaptığı yardımlarla taçlandırmasının arka planını araştıran Financial Times, “Erdoğan’ın koronavirüs stratejisinin ardında ne yatıyor?” başlıklı bir makale yayımladı. Yazıda şu satırlara yer verildi: “Türkiye, salgının başlangıcından bu yana 55 ülkeye yardım gönderdi. Bu yardımlar, ülkeler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Erdoğan’ın 17 yıllık iktidarında ciddi yatırım yapılan sağlık sistemi, şimdiye kadar kriz karşısında oldukça iyi dayanıyor gibi gözüküyor. 110 bin vakada 3 bine yakın ölüm, çoğu Avrupa ülkesine kıyasla oldukça düşük bir oran.”

Ria Novosti, 30 Nisan 2020 Türkiye’nin turizm sektörüyle ilgili pek çok haber yer alan Rus basınında, yaz dönemine girilmesinin ardından koronavirüsün etkilerinin azalması sonrası atılacak adımlar merak konusu oldu. Ria Novosti, “Türk otelleri 2020 yılında tatil fiyatlarını artırmama sözü verdi” başlıklı bir makale yayımlayarak Rus turistlerin olası Türkiye tatillerine ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

The Washington Post, 30 Nisan 2020 Türkiye’nin koronavirüs pandemisinden ciddi şekilde etkilenen ABD’ye daha fazla tıbbi yardım taşıyan ikinci bir askeri uçak kaldırdığını yazan The Washington Post, şu satırları okuyucularıyla paylaştı: “Malzemeler, 13. yüzyıl Sufi şairi Celaleddin Rumi'nin hem Türkçe hem de İngilizce olarak ‘Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var.’ sözlerinin yazılı olduğu kutularla gönderildi.”

55 ülkeye yapılan yardım

The Times, 01 Mayıs 2020 Türkiye’nin koronavirüs sürecinde “pandemi diplomasisini başka bir seviyeye taşıdığını” yazan The Times, genelde bağıçşı konumunda olan Batılı ülkelerin virüs sürecinde bağış alan konuma geldiğini aktardı. Haberde şu ifadelere yer verildi: “Türkiye, Koronavirüs pandemisi sırasında insani diplomasi ve Avrupa ile ABD’ye yönelik büyük yardım sevkiyatlarının söz konusu olduğu yeni bir küresel nüfuz yarışına girdi. 55 ülkeye yapılan yardım, bir ulusal gurur kaynağı olmanın yanı sıra pandeminin diplomatik normları altüst ettiğini de gösteriyor.”



Stuttgarter Zeitung, 03 Mayıs 2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs salgını öncesinde pek tanınmayan bir politikacı olduğunu belirten Stuttgarter Zeitung, “Türkiye nefes alıyor” başlıklı haberinde Bakan Koca’nın pandemiyle mücadelede parlayan yıldızından bahsetti. Türkiye’nin sağlık sisteminin koronavirüs pandemisiyle gayet iyi başa çıktığını yazan Stuttgarter Zeitung, “Türkiye kriz başlamadan önce de birçok Avrupa ülkesine kıyasla kişi başına çok daha fazla yoğun bakım yatağına sahipti.” diye yazdı.

Binlerce ekip belirlemek için ülkeyi tarıyor

CNN International, 4 Mayıs 2020 Türkiye’de koronavirüs salgınının izini süren filyasyon ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyonları haberleştiren CNN International, “Türkiye virüs salgınının izini sürmekte filyasyon ekiplerinin yardımıyla bazı başarılar elde ediyor. Binlerce ekip, koronavirüsünün bulaştığı kişilerle etkileşimi olan kişileri belirlemek için ülkeyi tarıyor.” sözlerini izleyicileriyle paylaştı.

Deutsche Welle, 6 Mayıs 2020 Türkiye’yle ilgili olumsuz temennilerini haberleştirmesiyle bilinen Deutsche Welle, “Türk hastaneleri hasta seliyle nasıl başa çıkıyor?” başlıklı bir makale yayımladı. Haberde şunlar kaydedildi: “Solunum cihazı ve yoğun bakım yatağı eksikliği yaşanması bekleniyordu, fakat bu korkular gerçek olmadı. Türk sağlık sistemi bu güne kadar salgınla başa çıkabiliyor. Uzmanlara göre, bu başarının nedeni iyi eğitimli doktorlara ve iyi donanımlı hastanelere dayanıyor.”

Agence France-Presse (AFP), 9 Mayıs 2020 Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde büyük bir etkiye sahip olan filyasyon ekiplerinin yürütmekte oldukları başarılı mücadeleyi haberleştiren Agence France-Presse, uluslararası basın kuruluşlarına servis ettiği haberini “Türkiye… Doktorlar koronavirüsün izini sürmek için ‘dedektife’ dönüşüyor” başlığıyla duyurdu.

Deutsche Presse-Agentur (DPA), 10 Mayıs 2020 Türkiye’nin koronavirüs önlemleri eşliğinde turizm sezonu için otel ve restoranlarını açmaya hazırlandığı bilgisini paylaşan Deutsche Presse-Agentur, haziran ayında peş peşe uluslararası uçuşlara izin verilmesinin planlandığını aktardı.