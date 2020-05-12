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New York'ta 5 binden fazla ölümün nedeni tespit edilemedi

ABD'de koronavirüsün en fazla vurduğu şehir olan New York'ta, 5 binden fazla ölümün sebebinin kayıtlarda tanımlanmadığı belirtildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan raporda, 11 Mart ile 2 Mayıs arasında New York'ta gerçekleşen ölümler incelendi.Çalışmada, söz konusu tarihler arasındaki toplam 32 bin 107 ölümden 24 bin 172'sinin beklentinin üstünde gerçekleştiği, bu rakamdan da 18 bin 879'unun direkt veya dolaylı koronavirüs bağlantılı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, geriye kalan 5 bin 293 ölümün ise kayıtlarda virüs ile bağlantısı olup olmadığının tanımlanmadığı belirtilerek, "Bu fazladan ölümlerin koronavirüs ile direkt veya dolaylı bir bağı olup olmadığı bilinmemektedir ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.Koronavirüs salgınına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, New York’ta 345 bin 817 vaka ve 26 bin 874 can kaybı bulunuyor.

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