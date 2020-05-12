Galatasaray'da Hasan Şaş'ın ardından Ümit Davala da istifa edecek

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ın istifasının ardından teknik ekipten yardımcı antrenör Ümit Davala da istifa edecek.

Abone ol

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu ve Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.

''Kendi isteğimle ayrılmış durumdayım''

Şaş yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." ifadelerini kullandı."

Galatasaray istifayı doğruladı

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada istifayı doğruladı ve Hasan Şaş'ın istifasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. "Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Ümit Davala da yollarını ayıracak

Hasan Şaş'ın ayrılığını açıklaması beklenen bir diğer isimse Ümit Davala. Teknik direktör Fatih Terim ile yaklaşık 25 yıldır baba-oğul ilişkisi bulunan isimler kariyerlerine farklı bir noktada devam edecekler. Davala'nın da kısa süre içerisinde ayrılığını açıklaması bekleniyor.

İstifanın perde arkası

Yönetim ve camiada Hasan Şaş’a karşı bir rahatsızlık vardı. Aldığı cezalar, imza attığı olaylar nedeniyle yönetim cephesinde olumsuz görüş hakimdi. Ve bu durum, devre arası Fatih Terim’e de iletildi. Ancak Terim perde arkasındaki birçok olaya rağmen futbolcu ve antrenör olarak birlikte birçok başarıya imza attığı Şaş’ın ayrılığına onay vermedi. Ligin ilk maçı olan Denizli’de protokolde ettiği kavga ve aldığı ceza sonrasında Şaş görevini bırakmıştı.

Terim istifadan vageçirmişti

Terim önce istifa eden Şaş’ı vazgeçirdi, sonra tüm rahatsızlıklara karşın lig devam ederken görevden ayrılmasına asla sıcak bakmadı. Galatasaray’da tüm teknik ekip gibi Hasan Şaş’ın da kontratı 1 yıllıktı. Yani sözleşmesi Mayıs 2020’de sona eriyordu. Ve Terim, yardımcılarının sezon tamamlanmadan ayrılmasına sıcak bakmadı. Ancak 2020-21 sezonunda teknik ekipte bazı değişimler planlanıyordu. Takımın eski oyuncusu Riera’nın da “Kovid-19 salgını olmasa, derbi sonrasında Fatih erim ile teknik ekibinde yer almak adına görüşecektim” açıklamaları bu değişimin sinyallerini veriyordu.

Toplantı var, Şaş ile Davala yok

Virüsü yenen Terim, 3 Nisan’da takımla görüştü. Terim’in teknik ekipte en güvendiği isim olan Levent Şahin ile birlikte iletişim ekibi, idari personel de katıldı. Fakat Şaş ve Davala konferansta yer almadı. Yönetim son durumla ilgili teknik heyetle bir araya geldi. Evde izole olan Terim’i temsil eden isim Levent Şahin oldu. Yani bu toplantılara da Hasan Şaş ve Ümit Davala katılmadı.

Ve Şaş, son 1.5-2 ay içindeki gelişmeler ve dün Florya’daki izlenimleri sonrasında yeni sezon planlamasında kendisine yer olmadığı kanısına vardığı için istifa kararı aldı.