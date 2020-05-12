Koronavirüs en çok bekarları etkiledi işte Kovid-19 ruh sağlığı barometresi!
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Başkanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Covid-19 Ruh Sağlığı Barometresi adlı çalışma ile koronavirüsün Türk insanı üzerindeki etkisini araştırdı.
Pandemi ile kişinin kendi sağlığına olan ilgisinin arttığını belirten Dilbaz "İnsanlar sürekli kendilerinde hastalık belirtisi arıyor. Herhangi bir belirtiden şüphelendiklerinde bile canları sıkılıyor" dedi.
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Araştırmanın sonuçları ise şöyle:
İnsanların yüzde 86'sında genel kaygılar arttı. Kadınlar erkeklerden daha çok kaygılanıyor. En çok kaygıyı ise gençler yaşıyor.
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Salgın hastalığa yakalanacaklarını düşünenlerin sayısı yüzde 73 arttı.İnsanların yaşama sevinci, hayata dair ilgisi dört kat azaldı.
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Özellikle bekârlarda güvence arama, fobi, depresif ve mutsuz hissetme gibi duygularda artış gözlendi.
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