Tesla'dan 'Fabrikamı kapatamazsın' davası

Elon Musk'ın ortağı olduğu Tesla, fabrikasının bulunduğu ABD'nin California şehrindeki Alameda ilçesine dava açtı. Musk, iki gün önce bir twit atarak fabrikayı taşımakla tehdit etmişti.

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ABD’li iş insanı Elon Musk’ın CEO’su ve çoğunluk hissesine sahip olduğu elektirkli araç şirketi Tesla, California eyaletine bağlı Alameda ilçesini, fabrikalarını haksız yere kapattığı iddiasıyla dava açtı.

Bir buçuk milyon nüfusa sahip ilçede 23 Mart’ta corona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında Tesla’nın da dahil olduğu birçok fabrikanın faaliyetleri durduruldu.

"Karar anayasaya aykırı"

Tesla avukatları , Alameda ilçe yönetiminin, California valisi Gavin Newsom'un ulaşım dahil olmak üzere "16 önemli altyapı endüstrisi" ndeki işletmelerin çalışmaya devam etmesine izin veren önceki bir emrini göz ardı ettiğini öne sürdü. Bununla birlikte, dava dilekçesinde kararın hem anayasaya aykırı hem de "açıklanamaz" olarak nitelendirerek tesisin kapatılması için "rasyonel bir temel" olmadığı belirtildi.

Tesla’nın, kapatma emrini geçersiz kılacak bir ihtiyati tedbir beklediği açıklandı.

Fabrikayı taşımakla tehdit etti

Diğer yandan, dava Elon Musk’ın kapatmanın bir sonucu California'daki yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan şirketin merkezini Teksas veya Nevada'ya taşımakla tehdit etmesinin ardından geldi.

Musk, cumartesi günü öfkeli bir tweet'te şöyle yazdı: "Açıkçası, son raddeye geldik. Tesla şimdi merkezini ve gelecek faaliyetlerini hemen Texas / Nevada'ya taşıyacak. Tesla California’da kalan son otomobil üreticisi.”

Ancak, 48 yaşındaki girişimci bir süre sonra tweetini sildi.

Alameda İlçesi’nden yapılan açıklmada ise fabrikanın yeniden açılmasına izin veren bir güvenlik planı geliştirmek için işbirliğine dayalı, iyi niyetle çaba gösterdiği belitildi.