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Türkiye'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım gönderildi

TÜRKİYE, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım gönderdi.

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Türkiye'nin, Covid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.

Erdoğan'ın talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla Kuzey Makedonya'ya 75 bin cerrahi maske, 10 bin nitril eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 2 bin N149 maske, Arnavutluk'a 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlük gönderdi.

Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağa yüklendi. Yüklemenin tamamlanmasının ardından uçak, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya hareket etti.

"Türkiye'ye teşekkürlerini iletiyorlar"

Uğurlama töreninde bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra Dominik, Haiti, Polonya ve Moldova'ya da yardım yapıldığını belirtti.

Türk Kızılay olarak yardım gönderdikleri ülke sayısının 17'ye yükseldiğini bildiren Altan, "Organizasyonlarımız devam edecek. Milletimizin desteğiyle Türkiye'nin merhamet elini dünyanın her tarafına ulaştırmayı sürdüreceğiz. Yardım talep ülkeler Türkiye'ye teşekkürlerini iletip, şükranlarını sunuyorlar" diye konuştu.

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