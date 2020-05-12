Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri kaç para maaş alıyor? Prof. Dr. Yamenel açıkladı

SAĞLIK bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri çok önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'de Covid-19'un yayılmasını durdurdular! Peki Bilim Kurulu üyeleri bunun karşılığında kaç lira maaş alıyor? Bilim Kurulu üyelerine maaş ödeniyor mu? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel açıkladı...

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Koronavirüs salgınının Çin'den yayılmaya başlaması üzerine Sağlık Bakanlığı bünyesinde ocak ayında bir Bilim Kurulu oluşturuldu. Kurul için alanında uzman ve dünya genelinde tanınan 34 isim belirlendi. Kurul, her gün toplanıp virüsle mücadeleye yön verdi. Bakan Koca da onlara başkanlık etti. Toplantılar sonrası sık sık kamuoyunu bilgilendirdi.

Sürece yön veren kararları aldılar

Bir çok başarılı kararlara imza atıldı. Okulların kapanmasından, AVM'lerin, berberlerin kapanmasına, 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü büyüklerin sokağa çıkma kısıtlamasına kadar hayati kararların altyapısını oluşturdular. Hükümet, kamu kurumları, iş yaşamı ve sosyal hayatta alınacak tedbirleri ve atılacak adımları bu kurulun yaptığı tavsiyelere göre belirledi.

Herkesin merak ettiği soru: Kaç lira maaş alıyorlar?

Ve Türkiye salgınla mücadele için attığı adımlarla sürecin olabilecek en hasarsız şekilde atlatılmasını sağladı. Bu kritik dönemde herkes Bilim Kurulu toplantılarını ilgiyle takip etti. Her biri farklı üniversitelerde görev alan kişilerden oluşan Bilim Kurulu üyeleri hakkında en çok merak edilenlerden biri de bu hizmet karşısında ne kadar ücret aldıkları oldu.

Hiçbir ücret almadan gönüllü çalışıyorlar

Yetkililerden alınan bilgiye göre bu kurulun hiçbir ücret talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla çalıştıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan kurul üyelerinden Prof. Dr. Levent Yamanel, "Bizler öncelikle Türkiye için, vatanımız için milletimiz için çalışıyoruz. Arkadaşlarım ilk günden bu yana canla başla çalışıyor. Hiç birinin bu hizmet karşılığında bir ücret talep etmek aklının ucundan geçmedi." dedi.

Bizim de kulağımıza geliyor ama!

"Sosyal medyada dillendirilen bazı iddialar kulağımıza geliyor" diyen Prof. Dr. Yamanel, "Ancak biz hepimiz bu kurul kurulduğu ilk günden beri gönüllülük esasına göre görev yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sayın Bakanımız önderliğinde kurulan Bilim Kurulumuzun tek isteği bir an önce bu illet virüsün ülkemizde tamamen gitmesi" ifadelerini kullandı.