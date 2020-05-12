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Eskişehir'de siyanür barajı kuruluyor! ÇED raporu alındı

ESKİŞEHİR'de TMSF'ye ait Koza Altın İşletmeleri'nin yaşam alanlarının dibine yapmak istediği Siyanürlü Atık Barajı için ÇED raporu onaylanarak inşaat çalışmalarına başlandı.

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Eskişehir Sivrihisar İlçesi'ndeki TMSF’ye ait altın şirketinin siyanür barajı kurması için ÇED raporunun alındığı öğrenildi.

ÇED raporunu onayladı

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TMSF'ye bağlı kayyum yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri'nin Kaymaz ve Karakaya köyleri arasına ikinci siyanürlü atık barajı yapımına başladığı bildirildi. Projeye itiraz eden bölge halkı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre Derneği'nin yazılı itirazlarına rağmen Çevre Bakanlığı ÇED raporunu onayladı.

CHP'li Vekil riskleri anlattı

Bin 500 kişinin yaşadığı Kaymaz ve Karakaya mahallelerinin ortasına yaklaşık 40 hektar mera alanına inşa edilecek atık barajı 1 milyon 750 bin metreküp hacme sahip olacak. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Altını ayıklarken siyanür ile birlikte kurşun, kadmiyum çinko bakır ve cıva gibi zehirli ağır metaller doğaya karışacak ve geri dönüşü olmayan çevre felaketleri doğacak. 40 hektar mera alanı yok olacak. Hayvancılık yapılamayacak. İçme ve kullanma suları kaynakları ve rezervleri tehlikeye girecek. Kaymaz'da fay hattı geçtiği için olası bir depremde bu barajlarda taşma, çökme ve yarılma ihtimali çok büyük.

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