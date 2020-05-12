4 günlük sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Muaf tutulan şehir sayısı 5 oldu

19 Mayıs Bayramı nedeniyle 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma yasağından Aydın, Denizli ve Şanlıurfa muaf tutulmuştu. Son dakika bilgisine göre iki ilimizde de daha sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Aydın, Denizli ve Şanlıurfa Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üç kentte uygulanmayacağını açıklamıştı. Son olarak Trabzon ve Adana valilikleri de 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını duyurdu. Böylece 4 günlük yasaktan muaf tutulan büyükşehir sayısı 5 oldu...

Adana Valisi: Rehavete kapılmayalım

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adana'nın 19 Mayıs'taki 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu duyurdu. Demirtaş, "Kıymetli Hemşehrilerim; Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" paylaşımı yaptı.

Trabzon'da da 4 günlük yasak uygulanmayacak

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nin resmi Twiter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Böyle bir karar alınması durumunda valiliğimiz gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır" ifadeleri yer aldı.

Denizli Valisi Twitter'dan duyurdu

Denizli Valisi Hasan Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı. Vali Karahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti. Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır." ifadesini kullandı.

Saat 00:00 itibariyle ilimizde seyahat kısıtlaması kalkmıştır ! Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır ...

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Hasan KARAHAN (@hasannkarahan) May 11, 2020

Şanlıurfa Valiliği: İlimiz muaf tutulmuştur

Şanlıurfa Valiliği de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Aydın Valisi: Sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın’da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" ifadelerini kullandı.