Mahkumlar erken tahliye olabilmek için kendilerine koronavirüs bulaştırdı

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkum, erken tahliye edilebilmek umuduyla kendilerine koronavirüs bulaştırdı.

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Los Angeles Polis Müdürlüğü'nün Twitter'da yayımladığı bir videoda mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor ve ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyor.

Yüzde 60'lık artış görüldü

Son iki ay içinde yaklaşık beş bin mahkumun erken tahliye edildiği kentte, 4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki koronavirüs vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı. Bu süre içinde 357 mahkumun koronavirüs testi pozitif çıktı.

"Ev hapsine alınmayacaklar"

Los Angeles Polis Müdürü Alex Villanueva 26 Nisan'da Pitches Hapishanesi'nde 50 kişilik bir koğuşta güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle ilgili olarak "Mahkumlar hastalığa yakalandıktan sonra yargıçların merhametiyle ev hapsine alınmayı umuyorlardı. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

Erken tahliye edilmeyecekler

Villanueva, normal zamanlarda birbirlerinin eşyalarını kullanmayan mahkumların şişelerini ve bardaklarını paylaştıklarını ve hastalığa yakalanabilmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek tokalaştıklarını söyledi. Alex Villanueva, hasta olmak istemeyen diğer mahkumlarla cezaevi personelinin hayatını tehlikeye atmakla suçladığı bu mahkumların erken tahliye edilmeyeceklerini belirtti.

Öte yandan mahkumlardan hiçbiri birbirlerine hastalık bulaştırdığı suçlamasını kabul etmedi. Kentte yargıçlar sadece tutukluluk sürelerini tamamlamak üzere olan mahkumları erken tahliye ediyor.