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Ali Koç istedi Frey Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un isteği üzerine, Nürnberg'de kiralık olarak forma giyen Michael Frey'in gelecek sezon takıma geri dönecek.

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Fenerbahçe’de Michael Frey konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, sezon başında Almanya Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiralanan İsviçreli golcünün takımda kalmasını istediğini yöneticilere iletti.

Pazarlık yapılmayacak
Sözcü'nün haberine göre; Sarı-lacivertliler, yeni sezonda yararlanmayı umduğu Frey için Nürnberg ile satın alma opsiyonuyla ilgili herhangi bir pazarlık yapmayacak.

3.5 veya üstü bir rakam gelirse...
Alman kulüp, 3.5 veya üstü bir rakamla teklif yaparsa yeniden görüşmeler başlayabilir. Bu sezon Bundesliga 2'de 22 maça ilk 11'de çıkan İsviçreli golcü 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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