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Uğurcan Çakır İtalyan devinin de takibinde

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Son olarak İtalyan takımı Roma'nın, Çakır'ı takibe aldığı yazıldı.

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Trabzonspor'un kalesini koruduğundan bu yana gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır için her geçen gün başka bir dev kulüp devreye giriyor.

İtalya'da 20 milyon Euro rakamı

Liverpool, Manchester City, Tottenham, Everton ve Sevilla'nın ısrarla kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki file bekçisinin son talibinin İtalyan temsilcisi Roma olduğu öğrenildi. Milli yıldız için 20 milyon Euro rakamı İtalya'da yazıldı.

Öte yandan Trabzonspor çift antrenmanlarla gaza basarken, akşam idmanı oldukça neşeli geçti. Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır, zafer pozu verdi.

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