Emre Belözoğlu'nun transferini bitireceği tek isim

Fenerbahçe yönetimi, daha önce olumsuz yanıt aldığı İrfan Can Kahveci için tekrar harekete geçti. Yönetimin Emre Belözoğlu'na, eski takım arkadaşı Kahveci için talimat verdiği belirtildi.

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Başkanlık koltuğundaki ilk iki sezonunda Fenerbahçe'nin beklentilerin altında kalması Ali Koç'u hırslandırdı. Güçlü ve alternatifli bir kadro için düğmeye basan yönetim, hedefindeki isimler için somut adımlar atmaya başladı.

Belözoğlu'na tam yetki

Gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, gençleri takıma kazandırmaya çalışırken yeni bir görev aldı. Başkan Koç, Emre'ye transfer konusunda tam yetki verdi ve eski takım arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'nin transferini bitirmesini istedi.

Fenerbahçe'nin bu sezon başında da resmi teklif yaptığı İrfan için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ olumsuz yanıt vermişti.

Sözleşmesi 2024'te bitiyor

Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun gelmeye sıcak bakması halinde eli güçlenecek olan sarı-lacivertliler, Başakşehir ile tekrar masaya oturacak.

Eski takım arkadaşını ikna etmesi beklenen Emre'nin, İrfan Can'la sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi. Ayrıca İrfan'ın da birçok konuda Emre'den tavsiye ve bilgi aldığı da kaydedildi.

Milli takım performansı göz doldurdu

4. sezonuna girdiği Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın da bankoları arasına girdi.

Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020 Elemeleri'nde 6 kritik maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüler almıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin twitter hesabından yaptığı paylaşımları da beğeniyordu. Bu beğenileri daha önce çok konuşulan İrfan, son dönemde ise bu konuya dikkat ediyor ve tartışmaların önüne geçiyor.

Alex'i idol alıyor

Fotomaç'ın haberine göre yakın çevresinden Fenerbahçeli olduğunu gizlemeyen İrfan Can Kahveci'nin idolü ise Alex de Souza... Daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna övgüler yağdıran İrfan, "Alex'in videolarını izleyerek büyürüm. Ben de onun gibi olmak isterim. İdolüm Alex" ifadelerini kullanmıştı.

Orta sahada görev yapan ve oyunun iki yönünü de kullanan İrfan Can Kahveci, 10 numara pozisyonu ile kanatlarda da görev yapıyor. Teknik kapasitesi yüksek olan 24 yaşındaki futbolcu, uzaktan şutlarıyla da dikkat çekiyor.