HABER /  YEREL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Tokat'ta iyilik zinciri 2 bin ailenin veresiye borcu ödendi

TOKAT Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, kentte maddi durumu iyi olmayan ailelerin bakkallara olan borcunun ödenmesi için yardım kampanyası başlattı. Hayırseverler tarafından toplanan 80 bin lirayla 2 bin ailenin veresiye borcu kapatıldığı belirtildi.

Abone ol

Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, mahalle aralarında bulunan bakkallardan alışveriş yapan ve maddi durumu iyi olmayan kişilerin borçlarını ödeyememesi üzerine, 5 ay önce veresiye defterlerini satışa çıkardı.

"Yaklaşık 2 bin ailenin borcu ödendi"

Oda Başkanı Şaban Kaya, "Oda olarak 2020 yılında başlatmış olduğumuz zimem hayırı Türkiye'de fevri olarak yapılıyordu. Fakat biz bunu ilk organize olarak yaptık. Esnafımıza ulaşarak, dul, yetim, maddi olarak sıkıntı olarak çeken ailelerin veresiye defterlerini hayırsevenlerin yardımlarıyla kapattık. Hem de bakkal esnafımıza destek olduk. Bu hayırda bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Koronavirüs salgınının gelmesi bizim hayırlarımızı biraz etkilemiş olabilir ama 80 bin liraya yakın bir para toplandı. Bununla da yaklaşık 2 bin ailenin veresiyesi kapatılmış oldu"dedi.

"Vatandaşımız koronavirüs nedeniyle mağdur oldu"

Bedestenlioğlu Mahallesi'ne bakkal olan Turgut Çelik, mahallesinde birçok ailenin koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığını belirterek, "Burada ikamet eden vatandaşlarımız fabrika işçisi. Koronavirüs nedeniyle bir çok işçi işsiz kaldı. Bayağı bir vatandaşımız mağdur oldu. Birçok hayırsever vatandaşımız da odamıza giderek destekte bulundu. Allah hayırlarını kabul etsin. Müşterilerimiz veresiye defterlerinin kapandığını öğrendiğinde çok mutlu oluyor. Dua ediyorlar" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'da SİHA tartışması!CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yeşiller Partisi karşı çıktı
4 günlük sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Muaf tutulan şehir sayısı 5 oldu
Denizden Kovid-19 bulaşır mı? Merak edilen soruya Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu'dan yanıt
İtalyan basını Erdoğan'a övgü yağdırdı! Osmanlı ruhunu taşıyan tek lider
Zonguldak'ta bir ilk yaşandı! Koronada ilk kez ölüm ve vaka yaşanmadı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel: Ben AVM'ye hele ki gezmeye asla gitmem
ÖNCEKİ HABERLER
18 Mayıs 2020 pazartesi tatil mi oldu yeni haber Erdoğan duyurdu
Ferrari, Sebastian Vettel için kararını verdi
Şanlıurfa'nın en küçük vakası ailesiyle birlikte koronavirüsü yendi
Uğurcan Çakır İtalyan devinin de takibinde
Ali Koç istedi Frey Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Bayram harçlığı kaç para Açık Kapı 500 lira alma şartları neler?
Yorumlar