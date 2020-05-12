Tokat'ta iyilik zinciri 2 bin ailenin veresiye borcu ödendi

TOKAT Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, kentte maddi durumu iyi olmayan ailelerin bakkallara olan borcunun ödenmesi için yardım kampanyası başlattı. Hayırseverler tarafından toplanan 80 bin lirayla 2 bin ailenin veresiye borcu kapatıldığı belirtildi.

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Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, mahalle aralarında bulunan bakkallardan alışveriş yapan ve maddi durumu iyi olmayan kişilerin borçlarını ödeyememesi üzerine, 5 ay önce veresiye defterlerini satışa çıkardı.

"Yaklaşık 2 bin ailenin borcu ödendi"

Oda Başkanı Şaban Kaya, "Oda olarak 2020 yılında başlatmış olduğumuz zimem hayırı Türkiye'de fevri olarak yapılıyordu. Fakat biz bunu ilk organize olarak yaptık. Esnafımıza ulaşarak, dul, yetim, maddi olarak sıkıntı olarak çeken ailelerin veresiye defterlerini hayırsevenlerin yardımlarıyla kapattık. Hem de bakkal esnafımıza destek olduk. Bu hayırda bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Koronavirüs salgınının gelmesi bizim hayırlarımızı biraz etkilemiş olabilir ama 80 bin liraya yakın bir para toplandı. Bununla da yaklaşık 2 bin ailenin veresiyesi kapatılmış oldu"dedi.

"Vatandaşımız koronavirüs nedeniyle mağdur oldu"

Bedestenlioğlu Mahallesi'ne bakkal olan Turgut Çelik, mahallesinde birçok ailenin koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığını belirterek, "Burada ikamet eden vatandaşlarımız fabrika işçisi. Koronavirüs nedeniyle bir çok işçi işsiz kaldı. Bayağı bir vatandaşımız mağdur oldu. Birçok hayırsever vatandaşımız da odamıza giderek destekte bulundu. Allah hayırlarını kabul etsin. Müşterilerimiz veresiye defterlerinin kapandığını öğrendiğinde çok mutlu oluyor. Dua ediyorlar" diye konuştu.