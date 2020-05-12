HABER /  YEREL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

Çanakkale’de organize suç örgütü çökertildi 11 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan 14 kişiden 11'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abone ol

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ve Çan ilçelerinde yasa dışı suç örgütü kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

14 kişi gözaltına alındı 

Ekiplerin düzenlediği 17 adrese eş zamanlı operasyonda; T.G., M.G., A.G., M.S., S.T. , E.D, C.G., S.T. , E.D., A.D., N.S., E.Ö., B.K. ve S.K. isimli toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 96 gram metamfetamin, 215 gram toz/kubar esrar, 54 extacy hap, 3 tabanca, 551 adet 9 mm tabanca mermisi, 44 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 15 uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat, 116 bin 900 TL ve 105 euro nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

11 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 14 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'da SİHA tartışması!CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yeşiller Partisi karşı çıktı
4 günlük sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Muaf tutulan şehir sayısı 5 oldu
Denizden Kovid-19 bulaşır mı? Merak edilen soruya Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu'dan yanıt
İtalyan basını Erdoğan'a övgü yağdırdı! Osmanlı ruhunu taşıyan tek lider
Zonguldak'ta bir ilk yaşandı! Koronada ilk kez ölüm ve vaka yaşanmadı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel: Ben AVM'ye hele ki gezmeye asla gitmem
ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca: Hemşirelerimiz birer kahraman
Tokat'ta iyilik zinciri 2 bin ailenin veresiye borcu ödendi
Tokat'ta iyilik zinciri 2 bin ailenin veresiye borcu ödendi
18 Mayıs 2020 pazartesi tatil mi oldu yeni haber Erdoğan duyurdu
Ferrari, Sebastian Vettel için kararını verdi
Engelliler Haftası mesajları 2020 resimli engelliler haftası tebrik sözleri
Yorumlar