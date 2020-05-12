Çanakkale’de organize suç örgütü çökertildi 11 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan 14 kişiden 11'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ve Çan ilçelerinde yasa dışı suç örgütü kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

14 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin düzenlediği 17 adrese eş zamanlı operasyonda; T.G., M.G., A.G., M.S., S.T. , E.D, C.G., S.T. , E.D., A.D., N.S., E.Ö., B.K. ve S.K. isimli toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 96 gram metamfetamin, 215 gram toz/kubar esrar, 54 extacy hap, 3 tabanca, 551 adet 9 mm tabanca mermisi, 44 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 15 uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat, 116 bin 900 TL ve 105 euro nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

11 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 14 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı