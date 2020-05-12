HABER /  DÜNYA
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

Almanya'da SİHA tartışması!CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yeşiller Partisi karşı çıktı

ALMANYA 'da silahlı insansız hava araçları (SİHA) tartışmaları yeniden başladı...Alman ordusunun SİHA talebine, iktidar partileri evet derken CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yeşiller Partisi karşı çıktı.

Abone ol

Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, ordu mevcudundaki insansız hava araçlarının silahlandırılması talebinde bulundu.Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Alman ordusunun güvenliği için önemli olduğunu belirten Zorn, "Alman ordusu olarak SİHA'ları kendi savunmamız ve kendimizi korumak için kullanmak istiyoruz" dedi.

Hedeflere kesin isabet
SİHA'ların üç noktada önem taşıdığına dikkat çeken Genelkurmay Başkanı, karar vericilere zaman kazandıracağını ve hedeflerle mücadelede daha kesin isabetlilik sağlayacağını kaydetti. Zorn, SİHA'ların savaş uçaklarına göre daha hafif silahlar taşıyabildiğini ve görevin son ana kadar iptal edilebilmesi olanağı da tanıdığını belirtti.

Almanya'da uzun süredir tartışılıyor
SİHA'lar Alman siyasetinde uzun süredir tartışmalı bir konu. Alman koalisyon hükümetinin programında konuyla ilgili meclis kararının ancak "uluslararası hukuk, anayasa hukuku ve etik faktörlerin detaylı olarak değerlendirilmesi" sonrasında alınabileceği belirtiliyor.

İktidar partilerinden siha'lara destek
İktidar partileri Meclis Grubu'na SİHA'lara destek verdiklerini duyurdu.

CHP'nin kardeş partisi "istemiyoruz" dedi
Ülkede Meclis'e sunulan teklifte Sol Parti ve CHP ile kardeş parti ilan edilen Yeşiller Partisi SİHA'lara karşı çıktı.Yeşiller Partisi SİHA'ların uluslararası hukuka aykırı şekilde öldürmek için tasarlandığını savunarak şu an Alman ordusunun herhangi bir görevinin bu tür bir silah sistemini gerektirmediğini kaydetti.

Yeşiller Partisi ile CHP yakınlığı
Almanya'da SİHA'ların kullanımına karşı çıkan Yeşiller Partisi'nin Türkiye ile özel bir bağı var. Bu bağ CHP ile...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretlerinde Yeşiller Partisi Genel Merkezi’ne birkaç defa ziyaretler gerçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu burada Yeşiller'in Eşbaşkanı Cem Özdemir ve parti yöneticileriyle samimi pozlar vermişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
4 günlük sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Muaf tutulan şehir sayısı 5 oldu
Denizden Kovid-19 bulaşır mı? Merak edilen soruya Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu'dan yanıt
İtalyan basını Erdoğan'a övgü yağdırdı! Osmanlı ruhunu taşıyan tek lider
Zonguldak'ta bir ilk yaşandı! Koronada ilk kez ölüm ve vaka yaşanmadı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel: Ben AVM'ye hele ki gezmeye asla gitmem
Meral Akşener'den Sırrı Süreyya Önder'in itirafına ilk yorum
ÖNCEKİ HABERLER
18 Mayıs 2020 pazartesi tatil mi oldu yeni haber Erdoğan duyurdu
Ferrari, Sebastian Vettel için kararını verdi
Şanlıurfa'nın en küçük vakası ailesiyle birlikte koronavirüsü yendi
Uğurcan Çakır İtalyan devinin de takibinde
Ali Koç istedi Frey Fenerbahçe'ye geri dönüyor
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık MEB onaylı 19 Mayıs şiirleri 2020
Yorumlar 3 yorum