Almanya'da SİHA tartışması!CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yeşiller Partisi karşı çıktı

ALMANYA 'da silahlı insansız hava araçları (SİHA) tartışmaları yeniden başladı...Alman ordusunun SİHA talebine, iktidar partileri evet derken CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yeşiller Partisi karşı çıktı.

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Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, ordu mevcudundaki insansız hava araçlarının silahlandırılması talebinde bulundu.Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Alman ordusunun güvenliği için önemli olduğunu belirten Zorn, "Alman ordusu olarak SİHA'ları kendi savunmamız ve kendimizi korumak için kullanmak istiyoruz" dedi.

Hedeflere kesin isabet

SİHA'ların üç noktada önem taşıdığına dikkat çeken Genelkurmay Başkanı, karar vericilere zaman kazandıracağını ve hedeflerle mücadelede daha kesin isabetlilik sağlayacağını kaydetti. Zorn, SİHA'ların savaş uçaklarına göre daha hafif silahlar taşıyabildiğini ve görevin son ana kadar iptal edilebilmesi olanağı da tanıdığını belirtti.

Almanya'da uzun süredir tartışılıyor

SİHA'lar Alman siyasetinde uzun süredir tartışmalı bir konu. Alman koalisyon hükümetinin programında konuyla ilgili meclis kararının ancak "uluslararası hukuk, anayasa hukuku ve etik faktörlerin detaylı olarak değerlendirilmesi" sonrasında alınabileceği belirtiliyor.

İktidar partilerinden siha'lara destek

İktidar partileri Meclis Grubu'na SİHA'lara destek verdiklerini duyurdu.

CHP'nin kardeş partisi "istemiyoruz" dedi

Ülkede Meclis'e sunulan teklifte Sol Parti ve CHP ile kardeş parti ilan edilen Yeşiller Partisi SİHA'lara karşı çıktı.Yeşiller Partisi SİHA'ların uluslararası hukuka aykırı şekilde öldürmek için tasarlandığını savunarak şu an Alman ordusunun herhangi bir görevinin bu tür bir silah sistemini gerektirmediğini kaydetti.

Yeşiller Partisi ile CHP yakınlığı

Almanya'da SİHA'ların kullanımına karşı çıkan Yeşiller Partisi'nin Türkiye ile özel bir bağı var. Bu bağ CHP ile...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretlerinde Yeşiller Partisi Genel Merkezi’ne birkaç defa ziyaretler gerçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu burada Yeşiller'in Eşbaşkanı Cem Özdemir ve parti yöneticileriyle samimi pozlar vermişti.