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Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

ADIYAMAN 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mayıs'tan itibaren dışarı maskesiz çıkmak yasaklandı.

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Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, başkanlığında toplanan Hıfzısıhha Kurulu aldığı karar ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte, 15 Mayıs 2020'den itibaren dışarı maskesiz çıkmak yasaklandı. Kararla ilgili valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilimiz genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasına 14 Mayıs 2020 günü saat 23.59’dan itibaren başlanılacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır."

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