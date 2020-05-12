HABER /  GÜNCEL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

ABD'de hastalarından koronavirüs bulaşan Türk doktor vefat etti

ABD'nin New Jersey eyaletinde tedavi ettiği hastalarından yeni tip koronavirüs (Covid-19) kapan Türk doktor Halil Sina Zaim yaşamını yitirdi. ABD genelinde Covid-19 sebebiyle vefat eden Türklerin sayısı 23'e yükseldi.

Abone ol

New Jersey Mountain Lakes şehrinde yaşayan Türk vatandaşı Kardiyolog ve Dahiliye uzmanı 69 yaşındaki Zaim'in, Covid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi. Zaim'in New York'ta defnedildiği belirtildi.  

Ankara'da 1951'de doğan, Türkiye, Kanada, İsviçre, ve ABD'de tıp eğitimi alan Dr. Zaim'in anısına Türk-Amerikan Tıp Derneği'nce (TAMA) fidan dikileceği aktarıldı. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD genelinde Kovid-19 sebebiyle şu ana kadar New York/New Jersey bölgesinde 19, Chicago'da 3 ve Florida'da 1 olmak üzere toplam 23 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bunun eksikliği koronavirüsten ölüm riskini artırabilir! Uzmanlar açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye aleyhine 'ortak bildiri' yapan 5 ülkeye sert tepki
Almanya'da SİHA tartışması!CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yeşiller Partisi karşı çıktı
4 günlük sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Muaf tutulan şehir sayısı 5 oldu
Denizden Kovid-19 bulaşır mı? Merak edilen soruya Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu'dan yanıt
İtalyan basını Erdoğan'a övgü yağdırdı! Osmanlı ruhunu taşıyan tek lider
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da Mavi Kelebek adlı uyuşturucu çetesine operasyon: 24 kişi tutuklandı
Adana'da 400 polis ile birlikte narkotik uygulaması
MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist öldürüldü!
18 Mayıs pazartesi mesai var mı 18 Mayıs tatil mi oldu?
Çanakkale'de 100 yaşına giren Habibe nineye doğum günü sürprizi
18 Mayıs yarım gün mü 19 Mayıs tatili kaç gün olacak?
Yorumlar