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Bunun eksikliği koronavirüsten ölüm riskini artırabilir! Uzmanlar açıkladı

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini eksikliği ile koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu.Araştırmacılar, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde yaşanan ölümlere dikkat çekti.

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Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, koronavirüs kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin, diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.

Koronavirüse karşı D vitamininin önemi
Raporda, araştırma grubu başkanı Vadim Backman’ın, "Analizimiz, koronavirüse yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Şimdilik ek tedavi olarak kullanılabilir
Backman, koronavirüse karşı daha savunmasız olan Afro-Amerikalılar ve vitamin eksikliğinin yaygın görüldüğü yaşlı hastalar için D vitamini takviyesinin, şimdilik ek tedavi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Vitamin doğru dozda alınmalı uyarısı
Bununla birlikte, raporda virüse karşı tüm insanları D vitamini almaya yönlendirmek için erken olduğu, vitaminin doğru dozda alınmazsa yan etkilerinin bulunabileceği ve nihai sonuçlar için araştırmanın derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

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