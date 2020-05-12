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Bursa'da sokak ortasında fenalaşıp öldü

BURSA'da yaşayan Adem Aksakal (43), sabah saatlerinde yaya olarak işine gittiği sırada yere yığıldı. ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirlerken ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Samanlı Caddesi'nde meydana geldi.

İşe giderken aniden yere yığıldı

Sabah işe gitmek için evinden çıkan Adem Aksakal, yolda yürürken fenalaşıp, yere yığıldı. Bu sırada servis bekleyen işçiler, durumu fark edip Aksakal için ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adem Aksakal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adem Aksakal'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

Son anları kameraya yansıdı

Öte yandan Aksakal'ın son anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aksakal işe gitmek için caddede yürürken birden fenalaşıp yere yığılıyor. Öte yandan durumu fark eden vatandaşların Aksakal'ı kontrol edip, sağlık ekiplerini aradığı görüldü.

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