Koronavirüs normalleşme takvimi sızdı! Haziran'dan Ağustos'a bakın neler var
Cumhurbaşkanlığı Koronavirüs Normalleşme Planı Takvimi ortaya çıktı. İşte sosyal hayattan ekonomiye, eğitimden turizme, okulların açılacağı tarihten, camilerin ibadete açılmasına kadar gün gün normalleşme takvimi...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 'normalleşme planı' takvimi yayımlandı. Global Haber'in yayınladığı plana göre, hafta sonu sokağa çıkma yasakları Haziran ayının bayında kaldırılacak... Sağlık çalışanlarının durdurulan izinleri Temmuz ayı başında açılacak... Okullar, telefi eğitimi için 24 Ağustos'ta açılacak.... 12 Haziran itibariyle Cuma namazlarının cami dışında açık alanlarda kılınmaya başlanacak... Cezaevlerinde kapalı görüş 1 Haziran, açık görüşler ise 1 Eylül itibariyle başlatılacak... Konserler ve kültürel etkinlikler ne zaman başlayacak?.. Turizm sezonu ne zaman açılacak... İşte o planının tüm ayrıntıları...
Hafta sonu sokağa çıkış yasakları 1 Haziran'da bitecek...
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran itibariyle açılacak... Hafta sonu yasakları da 1 Haziran itibariyle sona erecek...
İşte çalışma hayatı için normalleşme takvimi...
Huzurevlerinin normale dönüş tarihi...
Huzurevlerine yeni kabullerin ve nakillerin alınmaya başlanması için 1 Temmuz tarihi uygun görüldü. Çocuk bakım kuruluşlarında ziyaretçi kısıtlaması ise illere göre değişecek...