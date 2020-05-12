Galatasaray Kolombiyalı yıldızın peşinde

Galatasaray'da forvet hattına oyuncu arayışları devam ederken listede yer alan isimlerden Luis Suarez'in kiralık olarak takıma katılabileceği yazıldı. Öte yandan El Periodico gazetesi, Galatasaray'ın Suarez için Watford kapısını çaldığını öne sürdü.

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Sarı-kırmızılı takımın transfer hedefinde yer alan Luis Suarez'in kiralık olarak formasını giydiği Zaragoza bölgesinin yerel gazetesi El Periodico, Kolombiyalı golcü için Lazio'nun herhangi bir teklifi olmadığını, menajeriyle temas kurmadığını ve oyuncuyla ilgilenmediğini yazdı.

En ciddi 3 rakip var iddiası

Napoli ve Valencia dışında Atletico Madrid'in de Suarez ile anıldığı ancak bu takımların da herhangi bir ilgisi olmadığı belirtildi. Zaragoza'nın yeni bir kiralama dışında şansı kalmadığı ortamda Suarez için en ciddi rakiplerin Real Betis, Galatasaray ve Getafe olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın Watford kapısını çaldığı yazıldı

Getafe ve Betis'in oyuncu ve menajeriyle temas kurduğu Galatasaray'ın ise ciddiyetini göstererek Watford'un kapısını çaldığını yazdı. Watford ile anlaşması durumunda Galatasaray'ın Suarez ve menajeriyle temas kurarak görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

İki Kolombiyalı hücum hattı

Galatasaray, satın alma opsiyonu ile Luis Suarez'i kiralamayı planlarken eğer oyuncu alınabilir ve Radamel Falcao da ayrılmazsa forvette iki Kolombiyalı futbolcu görev yapacak.

İspanya 2. Liginde yer alan Real Zaragoza'da başarılı bir performans sergileyen Luis Suarez de görüşmeleri yakından takip ediyor.

"Watford dönmemi istiyor"

Genç golcü, El Desmarque gazetesine verdiği demeçte, "Watford dönmemi istiyor. Benimle ilgili sorular soran birkaç takım olduğunu da biliyorum. Ama henüz somut bir şey yok. Zaragoza'ya gelmek bana kaliteli bir adım attırdı. Burada devam etmek istiyorum. Ama sonunda anlaşmalar yapmanız gerekiyor ve sezon sonunda karar verilecek" dedi.