HABER /  YEREL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna

Şanlıurfa'da 6 apartman ve 6 müstakil ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA Siverek ilçesindeki Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallelerinde 12 koronavirüs vakası tespit edildi. Söz konusu mahallelerde 6 apartman ve 6 müstakil evin, karantinaya alındığı belirtildi.

Abone ol

Siverek ilçesinde 12 kişi, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine farklı hastanelerde tedaviye alındı.

Görülen vakaların ardından Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastaların yaşadığı Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallerindeki 6 apartman ile 6 müstakil evin karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine güvenlik güçleri, apartmanlar ile evlerin önüne güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bunun eksikliği koronavirüsten ölüm riskini artırabilir! Uzmanlar açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye aleyhine 'ortak bildiri' yapan 5 ülkeye sert tepki
Almanya'da SİHA tartışması!CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yeşiller Partisi karşı çıktı
4 günlük sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Muaf tutulan şehir sayısı 5 oldu
Denizden Kovid-19 bulaşır mı? Merak edilen soruya Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu'dan yanıt
İtalyan basını Erdoğan'a övgü yağdırdı! Osmanlı ruhunu taşıyan tek lider
ÖNCEKİ HABERLER
4 günlük sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
Galatasaray Kolombiyalı yıldızın peşinde
65 yaş ve üstünde 'kırık kalp sendromu' tehlikesi
İdlib'te 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
Oruçluyken boşalınca oruç bozulur mu Diyanet açıklaması ne diyor?
Tokat'ta iyilik zinciri 2 bin ailenin veresiye borcu ödendi
Yorumlar