Şanlıurfa'da 6 apartman ve 6 müstakil ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA Siverek ilçesindeki Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallelerinde 12 koronavirüs vakası tespit edildi. Söz konusu mahallelerde 6 apartman ve 6 müstakil evin, karantinaya alındığı belirtildi.

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Siverek ilçesinde 12 kişi, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine farklı hastanelerde tedaviye alındı.

Görülen vakaların ardından Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastaların yaşadığı Ayvanat, Şirinkuyu ve Yenişehir mahallerindeki 6 apartman ile 6 müstakil evin karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine güvenlik güçleri, apartmanlar ile evlerin önüne güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.