Galatasaray Muslera ile sözleşme uzatıyor

Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı.

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Koronavirüs salgını futbolda her şeyi durdurdu. Takımların transfer çalışmaları sekteye uğradı. Galatasaray, bu süreçte iç transfere yöneldi ve taraftarı heyecanlandıracak bir imza için her konuda anlaşma sağlandı.

2014'e kadar devam

Yönetim, Fernando Muslera’nın 2021’de bitecek olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

İndirimi kabul etti

Üstelik Uruguaylı file bekçisi, 3 milyon 575 bin Euro olan maaşında indirime gitmeyi de kabul etti. Muslera, gelecek sezonki maaşını 2.5 milyon Euro’ya indirecek. Sonraki yıllarda ise senelik ücreti 2 milyon Euro olacak.

5 şampiyonluk gördü

2011’de Lazio’dan transfer edilen 33 yaşındaki kaleci, Galatasaray’da tam 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.