Yarın 0-14 yaş arası çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecek?

İçişleri Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma yasağı yarın 5 saatliğe sona eriyor. Yarın yani 13 mayıs Çarşamba günü 0-14 yaş arası çocuklar saat 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıkabilecekler.

Abone ol

Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor araştırması özellikle havaların ısınması ile gündemde. 81 ile gönderilen yeni genelge ile 20 yaş altı çocukların dışarı çıkma yasağı esnetiliyor. 20 yaş altına kontrollü bir şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma izni yarın yani 13 Mayıs çarşamba günü başlıyor. Yarın 0-14 yaş arası çocuklar maske takmak şartıyla 11.00-15.00 arası sokağa çıkabilecekler. 15-20 yaş arası gençler ise 15 mayıs cuma günü sokağa çıkabilecekler.

4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağı belirtilmiş ve sokağa çıkma izinlerinin ne zaman olacağı açıklanmıştı. İşte 0-14 ve 15-201 yaş için sokağa çıkma izin günleri ve saatleri…

ÇOCUKLAR NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLECEK?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.

0-14 yaş arası 13 Mayıs’ta 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

0-14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor. Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.