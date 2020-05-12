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Bodrum Belediye Başkanı Aras: Her şey kontrol altında gelebilirsiniz

İlçede koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Her şey kontrol altında. Bir ara 'Gelmeyin' demiştik ama o dönemi geçirdik. Vatandaşlarımızı Bodrum'a gelmeleri için bekliyoruz" çağrısı yaptı.

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Medyascope TV'den Dilek Şen'in programında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını açıkladı.

"Vaka sayısı da kontrollü"

16 Mart'tan itibaren alınan önlemler ve vatandaşların dikkati sayesinde sürecin kontrol altına alındığını belirten Aras, "Şu anda hastanelerimizde herhangi bir yoğunluk yok. Yoğun bakım ünitelerimizde hasta yok denecek kadar az. Vaka sayısı da kontrollü. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte salgına karşı tedbirleri yürütüyoruz" dedi.

"Bodrum'a gelmeleri için bekliyoruz"

Bodrum'a gelmeleri konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Aras, şöyle konuştu: İlk başta 'Gelmeyin' demiştik çünkü Bodrum’da tüm alt yapı kış nüfusuna göre planlanmış. Yaz nüfusuna göre salgına yakalansaydık işimiz çok zor olurdu. Şu an her şey kontrol altında. Vatandaşlarımızı Bodrum'a gelmeleri için bekliyoruz. Umarım bu seyahat kısıtlaması da kalkar, herkes rahatlar.

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