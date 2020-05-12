Bakan Gül tarih verdi: Tüm uygulamalar yumuşatılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, normalleşme planıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

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"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık yeni normal var." diyen Bakan Gül, "Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Yine bir yol haritası çalışması yapılmıştır." açıklaması yaptı.

Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Artık yeni normal var"

Türkiye dünyanın gıpta ile izlediği bir mücadele sergiliyor. Virüs din, dil ve ırk gözetmemektedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık yeni normal var. Gerek koordinasyon toplantılarımız ve tüm görüşmeler ortak değeri bulmaya yöneliktir. Akıl, güç, el birliği ile bu beklentileri karşılamak hepimizin görevidir.

Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır.

"4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz"

Hukuk devleti idarenin tüm eylemlerinde ölçülü olması demektir. İçinde bulunduğumuz adalet idealimiz hiçbir zaman durmadı, değişmedi. Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Yine bir yol haritası çalışması yapılmıştır. Noterler ve Adli Tıp normal çalışma düzenine geçti.